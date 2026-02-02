Tiene 16 años y el deseo claro de encontrar una familia que lo acompañe

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Gobernador Virasoro, a cargo del doctor Alfredo Hernán Behr, Secretaría del doctor Enrique Alejandro Carbó, en el Expte. VXP 2510/13, y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), dispuso una convocatoria pública dirigida a personas o familias interesadas en adoptar a un adolescente de 16 años, nacido el 28 de mayo de 2009.

El joven se encuentra cursando el 1º año del nivel secundario y fue declarado en situación de adoptabilidad en el año 2016.

Se lo describe como un adolescente tranquilo, reservado, respetuoso y selectivo en sus vínculos. Al mismo tiempo, se muestra afectuoso, activo y alegre con aquellas personas con quienes logra establecer una relación de confianza y cercanía.

Entre sus intereses se destacan los momentos recreativos en soledad, ir al cine, realizar paseos y asistir a eventos culturales.

Desde el ámbito judicial se señala que necesita y desea contar con una familia que le brinde afecto, acompañamiento y estabilidad, pilares fundamentales para su desarrollo personal y emocional en esta etapa de la vida.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas en el siguiente enlace:

https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Luego deberán enviarlo a:

Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Gobernador Valentín Virasoro

📧 [email protected]

📞 Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas

Teléfono: (03756) 484800/01

📍 Avenida Lavalle Nº 2351