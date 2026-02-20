La Municipalidad lanzó un operativo gratuito para completar certificados escolares

Con el objetivo de acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de Corrientes inició un operativo sanitario gratuito destinado a facilitar la confección de los certificados escolares obligatorios, incluyendo controles pediátricos, odontopediatricos y actualización del calendario de vacunación destinados a niños en edad escolar.

El servicio se brinda de 8 a 12 en los distintos Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad, mediante un trabajo articulado entre las secretarías de Salud y Desarrollo Humano, en el marco de una política impulsada por el intendente Claudio Polich para acercar servicios esenciales a los barrios.

El secretario de Salud municipal, Rafael Corona, explicó que el operativo incluye atención integral: "Estamos trabajando articuladamente con la Secretaría de Desarrollo Humano, por indicación del intendente Claudio Polich. El servicio consiste en un examen de los médicos pediatras que trabajan en el área junto con odontólogos, con consulta eventual con un nutricionista, y por supuesto la actualización del calendario de vacunas vigente".

El funcionario remarcó que el programa ya se realiza habitualmente en las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), pero que el cronograma en los CICs busca mejorar la accesibilidad: “Este es un trabajo que se viene realizando en los centros de salud municipales, pero para darle un punto más de encuentro con los vecinos se elaboró ​​este cronograma para facilitar el acceso a la consulta y la posterior emisión del certificado”.

Corona destacó además la respuesta registrada en la primera jornada: “Este viernes se acercaron alrededor de 75 familias, por lo que el número de certificados va a rondar entre de 120 y 150, ya que muchos de ellos acuden con 1 o 2 niños”.

Asimismo, recordó que el único requisito es concurrir con padres o tutores, DNI y carnet de vacunación: “Luego de la consulta con el pediatra, el odontólogo y de haber revisado todo el calendario de vacunas, se realiza la emisión del certificado y, de ser necesario, la colocación de las dosis faltantes”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, subrayó que la iniciativa surge de demandas planteadas por vecinos durante las recorridas por los barrios. “Estamos dando el puntapié inicial de este megaoperativo de salud articulado con la Secretaría de Salud, dando respuesta a la demanda del vecino, completando certificados escolares y planes de vacunación a pocos días del inicio del ciclo lectivo”

El funcionario agregó que el programa busca acompañar a las familias en trámites esenciales: “Muchos padres, madres y tutores nos plantearon la necesidad de acompañamiento para completar el certificado escolar. Por eso se dispuso este trabajo conjunto para llevar el servicio directamente a los barrios”.

Carballo destacó además el carácter inclusivo del operativo: "Invitamos a los vecinos a acercarse en los días y horarios indicados. Este es un servicio totalmente gratuito y vamos a estar trabajando hasta atender al último chico".

Desde el Municipio remarcaron que esta política forma parte del compromiso de la gestión de estar cerca del vecino y resolver necesidades concretas en cada barrio, facilitando el acceso a la salud preventiva y a los trámites escolares indispensables para el comienzo de clases.

ASÍ CONTINUARÁ EL CRONOGRAMA

El servicio municipal gratuito comenzará la semana que viene, en el horario de 8:00 a 12:00, en las siguientes dependencias: