Nación lanzó el Plan Nacional de Alzheimer

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó este jueves el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, una estrategia destinada a acompañar a personas diagnosticadas, asistir a sus familias y reforzar las políticas de prevención y promoción en salud mental.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 279/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Mario Lugones. El programa funcionará dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.

Según se informó, la implementación no implicará nuevos gastos presupuestarios y su ejecución estará a cargo de esa dirección nacional, que podrá dictar normas complementarias, guías y lineamientos para garantizar su aplicación.

Alcance del plan y enfermedades incluidas

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la Enfermedad de Alzheimer es una de las patologías neurodegenerativas más frecuentes a nivel global, especialmente en personas mayores, y consideraron “oportuno y necesario” avanzar con una estrategia específica.

El plan no solo abarcará Alzheimer, sino también otros cuadros como el Deterioro Cognitivo Leve (DCL), la Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) y la Demencia Frontotemporal (DFT).

El objetivo central será mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, promover cambios en las prácticas de atención y fomentar la investigación en estas patologías.

Seis ejes de acción

De acuerdo con el Ministerio, el programa se estructurará en seis ejes estratégicos orientados a transformar el abordaje sanitario y social de las demencias, reducir el estigma y garantizar una atención integral centrada en la dignidad de las personas afectadas.

Uno de los pilares será visibilizar el Alzheimer como un desafío de salud pública, a través de campañas nacionales sostenidas y participativas. Los contenidos buscarán difundir información accesible y actualizada sobre síntomas iniciales, factores de riesgo y derechos de los pacientes.

También se prevé la realización de talleres, charlas y actividades intergeneracionales para promover la detección temprana y fomentar entornos más amigables con la demencia.

Capacitación y apoyo a cuidadores

Desde la perspectiva de las familias, el plan contempla apoyo psicológico y social continuo, además de capacitaciones destinadas tanto a profesionales como a cuidadores informales -familiares y allegados- con el fin de mejorar la calidad del cuidado y evitar el uso inadecuado de medicamentos.

La estrategia incluye la elaboración de materiales educativos en distintos formatos, como folletos, videos, guías y podcasts, adaptados a diferentes edades y realidades regionales.

Asimismo, se promoverán hábitos saludables vinculados al control de factores de riesgo cardiovascular, la alimentación equilibrada, la actividad física y la estimulación cognitiva, integrando la prevención en la atención primaria.

