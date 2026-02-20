¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Carnavales barriales Paritaria docente Pago de sueldos
Rondas de conversación

Therapy Social Club en Corrientes: espacios gratuitos para hablar y escuchar sin juicios

El primer encuentro se realizará este sábado 21 en el Espacio Mariño.

Por El Litoral

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 12:14

Therapy Social Club (TSC) realizará su primera ronda terapéutica en Corrientes. El encuentro será el sábado 21 febrero, a las 10, en el Espacio Mariño, donde los participantes podrán hablar de sus experiencias y escuchar cómo se sienten.

¿Cómo son las rondas?

Cada sesión dura hasta dos horas y permite a los participantes compartir sus sensaciones sin interrupciones ni juicios. Los encuentros son guiados por un miembro del club, quien ayuda a organizar la conversación y mantener un ambiente respetuoso.

Los participantes pueden llevar mate, tereré, mantas, silletas o algo para comer, aunque no es obligatorio. Lo central es estar presentes y expresarse de manera auténtica.

Las rondas surgieron en Formosa y ahora se replican en Corrientes, con la intención de abrir nuevos espacios en otras ciudades en el futuro. Todas las sesiones son gratuitas y garantizan confidencialidad; quienes lo deseen pueden mantener su anonimato. 

Las inscripciones son a través de la web oficial del club terapéutico.

