San Martín, entre los destinos más hospitalarios de Argentina

San Martín de los Andes volvió a posicionarse en el mapa global del turismo al ser reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14.ª edición de los Traveller Review Awards 2026, otorgados por Booking.com. El galardón destaca a las ciudades que sobresalen por la calidad en la atención, la cordialidad y la experiencia brindada a los visitantes, a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el planeta.

El reconocimiento ubica a la localidad neuquina junto a referentes internacionales como Montepulciano, Harrogate y Pirenópolis, entre otros destinos que integran el listado 2026. Según la metodología del premio, la selección se realiza en función de la proporción de propiedades que reciben distinciones dentro de cada ciudad, lo que refleja un estándar sostenido de hospitalidad en toda la oferta turística.

“Este reconocimiento es un fiel reflejo del esfuerzo de toda la comunidad por brindarle al visitante una atención destacada”, señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina. La ejecutiva remarcó que la hospitalidad se convirtió en un diferencial competitivo en un escenario global donde la oferta turística es cada vez más amplia y accesible.

Ubicada a orillas del lago Lácar y rodeada por la cordillera de los Andes, San Martín de los Andes combina paisajes de montaña, arquitectura de estilo alpino y una marcada identidad patagónica. Su propuesta turística se apoya en la naturaleza, la gastronomía regional y una agenda de actividades que se extiende durante todo el año.

El cercano Parque Nacional Lanín ofrece escenarios ideales para el senderismo, el kayak y la observación de flora y fauna autóctona. En invierno, el Cerro Chapelco se consolida como uno de los centros de esquí más importantes del país, mientras que en verano la región despliega circuitos de trekking, playas lacustres y cascadas que convocan tanto al turismo nacional como internacional.

Desde la plataforma destacaron que, en un contexto en el que los viajeros priorizan experiencias auténticas y confiables, los premios buscan reconocer a los socios que mantienen estándares de excelencia de manera constante. A nivel global, los departamentos volvieron a liderar la lista de propiedades más premiadas por noveno año consecutivo, seguidos por casas de vacaciones y hoteles. En tanto, campings y villas registraron el mayor crecimiento interanual en cantidad de reconocimientos.

Para Argentina, la distinción de San Martín de los Andes refuerza una tendencia positiva en materia de hospitalidad. En ediciones anteriores también fueron reconocidas provincias como Santa Cruz y Misiones, y ciudades como El Chaltén y Ushuaia, consolidando la presencia del país en este tipo de rankings internacionales.

La inclusión de la ciudad neuquina en el top ten mundial no solo representa un respaldo a su infraestructura turística, sino también al compromiso de su comunidad. En un mercado donde la decisión de viaje se define muchas veces a partir de reseñas digitales, la consistencia en el servicio y la calidez humana se transforman en activos estratégicos.

Así, San Martín de los Andes suma un nuevo hito a su trayectoria como destino de naturaleza y aventura, reafirmando que la hospitalidad puede ser tan decisiva como el paisaje a la hora de elegir un lugar en el mundo.

