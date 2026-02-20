Avanzan con reparaciones en escuelas correntinas afectadas por los temporales. Desde el Ministerio de Educación informaron que además existen unas 19 escuelas nuevas que “recibirán a los estudiantes por primera vez en este comienzo de clases, distribuidas en Bonpland, Pujol, San Cosme, Chavarría, Santa Ana y otras localidades de la provincia, además de Capital”, señaló Emilio Breard, Subsecretario de Infraestructura Escolar.

En paralelo, el funcionario recordó que se llevan adelante la tarea de adecuación y limpieza en 900 establecimientos educativos, para “poner todo en condiciones” antes del regreso de la comunidad escolar a las aulas.

Por otra parte; se iniciaron desde este mes de febrero un paquete de “200 obras de refacción integral”, a las cuales se suman los requerimientos de reparaciones por daños en distintos establecimientos sucedidos durante el verano. “

“Se trata de daños emergentes producidos por temporales, siempre sucede que caen ramas, se cortan cables o surgen daños por la filtración de agua entre fin de año hasta febrero. Hay locaciones donde quedamos un poco ciegos durante el verano en las escuelas que están más alejadas, porque no tienen gente que reporte los daños. Entonces se concentran para este momento, cuando regresan los docentes. Encaramos este tipo de trabajos en Esquina, Monte Caseros, Mocoretá, Ituzaingó y varias localidades de la Costa del Uruguay, así como se están recibiendo los reportes de los arreglos necesarios luego del temporal de estos últimos días”, detalló Breard.

En esta oportunidad, “no fueron daños graves, y están siendo atendidos rápidamente. Hemos tenido años, como hace dos años en Bella Vista, donde se requirió habilitar líneas específicas para financiar las reparaciones graves que sucedieron por temporales”, recordó.

Obras nuevas

Respecto de obras de escuelas nuevas, el Subsecretario apuntó que se encaran trabajos en unos 40 establecimientos que había iniciado la Nación y de las cuales la provincia se hizo cargo, en tanto quedan otra veintena por definir si la Nación continuará o no con aportes para concluirlas. “Hay escuelas nuevas que se van a ocupar, las que terminan se ocupan”, ratificó el funcionario.

Al final, reiteró el reclamo planteado desde la cartera educativa provincial hacia la Nación respecto de la refuncionalización de los galpones del puerto de la capital correntina. “Ya desde la gestión de Alberto Fernández solicitamos que se puedan disponer de ese espacio físico para ampliar los talleres de la escuela portuaria. También queremos hacer allí un polideportivo. Pero es un espacio que hoy es foco de alimaña, con un fuerte grado de deterioro y de abandono”, sostuvo Breard.