Pago Anual Anticipado: cuándo se sorteará el auto 0 km para contribuyentes correntinos

La Municipalidad de Corrientes comunicó que el 17 de marzo se realizará el sorteo de un auto 0 km entre los contribuyentes que adhirieron al Pago Anual Anticipado 2026. El acto se llevará adelante a las 10 en la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), ubicada en la avenida La Paz 2440.

¿Quiénes participan?

El sorteo del Fiat Mobi abarca a todas las personas que pagaron de manera anticipada impuestos, tasas y servicios. También incluye a quienes se sumaron durante el período prorrogado en febrero.

Respecto al cumplimiento tributario, quienes se adhirieron en enero tuvieron descuentos de hasta 43% en el impuesto automotor y del 28% en el impuesto inmobiliario. Para los que se sumaron durante la prórroga en febrero, los beneficios fueron del 38% y 23%, respectivamente.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca incentivar el cumplimiento anticipado de los tributos y promover la participación ciudadana.