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Se cayó el travesaño de una “H” en un club de Corrientes y un nene resultó herido

El hecho se registró en horas de la mañana del sábado en el Club San Patricio.

Por El Litoral

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 18:08

Un niño de 10 años sufrió una lesión leve luego de que se desprendiera parte de la estructura de un arco de rugby en el Club San Patricio.

El hecho se registró el sábado cerca de las 11, cuando el travesaño de la “H” cayó de manera repentina mientras los chicos participaban de una actividad.

Tras el incidente, el menor fue asistido rápidamente por personas presentes en el lugar, quienes constataron que presentaba un golpe en la cabeza, sin mayores complicaciones.

Luego de lo ocurrido, desde la institución realizaron una intervención provisoria en la estructura, con el fin de garantizar condiciones de seguridad.

 

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