Golpe a la pesca ilegal en San Cosme: secuestran más de 30 piezas de boga y pacú

Un importante cargamento de pesca ilegal fue decomisado durante un operativo de control intensivo realizado en el kilómetro 20, acceso a Punta Iglesia, en procedimientos entre la Comisaría de San Cosme y la dirección de Recursos Naturales.

Se puso el foco en el cumplimiento de la Ley de Pesca Deportiva N° 1304.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades lograron el secuestro de 29 bogas y 2 pacúes, piezas que eran transportadas de forma irregular. Además del pescado, se incautaron seis cañas con reel, elementos utilizados para la actividad furtiva en la zona.

Asimismo, se incautó una motocicleta Honda Titan y tres personas fueron demoradas por diversas irregularidades y conducción peligrosa. Tanto los implicados como los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría local, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.