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Clausuraron carnicería que vendía carne con tierra y pasto en Corrientes

En un operativo de control sanitario secuestraron más de 160 kilos de mercadería en mal estado, sin sellos bromatológicos y de procedencia dudosa.
 

Por El Litoral

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 16:33

Un sorprendente hallazgo tuvo lugar este martes por la tarde en el barrio 325 de Gobernador Virasoro, donde autoridades sanitarias y policiales detectaron una despensa que comercializaba carne vacuna en condiciones de extrema insalubridad.
El procedimiento se realizó cerca de las 19,30 en el comercio denominado “San Antonio”, ubicado sobre la calle Ernesto Montiel. Personal de la Policía Rural y Ecológica, junto al director de Bromatología municipal, Raúl Quispe, detectaron graves irregularidades que ponían en riesgo la salud pública.


Durante la inspección de las heladeras y cámaras de frío, los agentes hallaron 163 kilos de carne vacuna que no solo carecía de documentación legal, sino que presentaba restos de pasto, tierra y la presencia de larvas.
Al ser consultado por el origen de la mercadería, el propietario del local manifestó que se trataba de "faena propia", aunque no pudo acreditar ninguna medida de control sanitario ni sellos que avalaran su aptitud para el consumo humano.


El operativo, enmarcado en la Ley Federal de Carnes N° 22.375, finalizó pasadas las 21:30 con el decomiso total de la mercadería. La carne incautada quedó a disposición de las autoridades competentes para su posterior destrucción, mientras se labran las actas de infracción correspondientes al comercio.

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