Clausuraron carnicería que vendía carne con tierra y pasto en Corrientes

Un sorprendente hallazgo tuvo lugar este martes por la tarde en el barrio 325 de Gobernador Virasoro, donde autoridades sanitarias y policiales detectaron una despensa que comercializaba carne vacuna en condiciones de extrema insalubridad.

El procedimiento se realizó cerca de las 19,30 en el comercio denominado “San Antonio”, ubicado sobre la calle Ernesto Montiel. Personal de la Policía Rural y Ecológica, junto al director de Bromatología municipal, Raúl Quispe, detectaron graves irregularidades que ponían en riesgo la salud pública.

Al ser consultado por el origen de la mercadería, el propietario del local manifestó que se trataba de "faena propia", aunque no pudo acreditar ninguna medida de control sanitario ni sellos que avalaran su aptitud para el consumo humano.

El operativo, enmarcado en la Ley Federal de Carnes N° 22.375, finalizó pasadas las 21:30 con el decomiso total de la mercadería. La carne incautada quedó a disposición de las autoridades competentes para su posterior destrucción, mientras se labran las actas de infracción correspondientes al comercio.