Desbarataron una red de venta de drogas en una localidad de Corrientes

En un operativo coordinado por Gendarmería Nacional, se desmantelaron tres puntos de venta de estupefacientes en la localidad de La Cruz, donde secuestraron cocaína, marihuana, dinero y balanzas de precisión.



Fue el resultado de una investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paso de los Libres” culminó con éxito tras desarticular tres "búnkers" que funcionaban como bocas de expendio de drogas en la localidad correntina de La Cruz.

El operativo, ordenado por. Las tareas de inteligencia previas habían confirmado que las viviendas señaladas eran utilizadas para la comercialización de sustancias ilícitas bajo la modalidad de menudeo.

Durante las requisas, los uniformados hallaron dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, listas para su venta., un hombre mayor de edad -señalado por la investigación como el principal responsable de la actividad ilícita- quedó detenido. Por disposición del magistrado interviniente, el sospechoso permanece alojado en calidad de incomunicado, mientras que todos los elementos secuestrados quedaron a resguardo de la justicia federal.