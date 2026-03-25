Doble condena por llenar de marihuana un tanque de nafta para venderla en Buenos Aires

La Justicia Federal en Corrientes condenó este miércoles a cuatro años de prisión a dos hombres tras ser descubiertos con una carga de marihuana oculta en el tanque de nafta de un automóvil con el que se dirigían a Buenos Aires.

Conformado en forma unipersonal por el juez Eduardo Belforte, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó condenas a cuatro años de prisión para Marcos Antonio Vera y Néstor Walter David Quiroz, quienes fueron atrapados por la Gendarmería Nacional 3 de diciembre último.

Iban por la Ruta Nacional 14, en inmediaciones a la ciudad de Paso de los Libres, a bordo de un Volskwagen Gol que llevaba ocultos en el tanque de nafta 13 kilos de marihuana.

Se trata del primer juicio bajo el sistema acusatorio que rige desde diciembre pasado en la Justicia Federal

Habían salido de la ciudad de Posadas, Misiones, para viajar durante la noche con destino a Buenos Aires.

Pero pasadas las 1, en el control de Gendarmería que se ubica en el peaje inactivo de la localidad de Bonpland, al momento de la inspección los agentes de la fuerza advirtieron signos de manipulación en el vehículo: el asiento trasero se encontraba suelto, la tapa del tanque de combustible estaba floja y se percibía un fuerte olor a nafta.

Y para completar el escenario, un perro detector de narcóticos los terminó de delatar.

Se hallaron así 30 paquetes de plástico que guardaban un total de 13 kilos 200 gramos de marihuana.

De la investigación realizada alrededor de este hecho se descubrió que el auto era de Quiroz y él lo conducía cuando fueron interceptados por la Gendarmería, en tanto que ambos tienen doble nacionalidad paraguayo argentina.

Pero se hallaron divergencias en los datos de nacimientos: Marcos Antonio Vera registra en Argentina nacimiento en Posadas el 19 de junio de 1976, pero en Paraguay figura como Marcos Antonio Vera Espínola, nacido en Encarnación.

Todo esto suma elementos que a los ojos de los investigadores "acredita la existencia de una estructura transnacional destinada al tráfico de estupefacientes", indicaron en la fiscalía que llevó adelante la causa.

En el juicio el ministerio público estuvo representado por los fiscales federales Mirian Benítez -subrogante de Paso de los Libres- y Gabriel Romero Olivelo, que en sus alegatos marcaron que a las pruebas recolectadas había que sumar las comunicaciones telefónicas con abonados radicados en Paraguay.

En ese sentido, los registros migratorios demuestran más de 1.500 cruces de Quiroz hacia la República del Paraguay entre 2006 y 2025, todos por el paso internacional San Roque González de la Santa Cruz. Y en particular el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 se registraron salidas y entradas al país en ese punto de la frontera.

Mientras tanto, este miércoles ambos imputados fueron condenados por transporte de estupefacientes a cuatro años de prisión cada uno