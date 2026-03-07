Con 400 cámaras y 100 puntos de control: cómo se aplica videomultas en Corrientes

En las últimas horas se conoció que el municipio utilizará el sistema de monitoreo para sancionar faltas de tránsito y a quienes generen minibasurales. El Litoral pudo saber que en total serán 100 puntos donde funcionan 400 cámaras que enviarán información de manera inmediata al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). También prevé sumar 30 equipos móviles para reforzar los controles en distintos sectores de la ciudad.

Las cámaras del Com, están destinadas a captar estacionamiento en doble fila, obstrucción de garaje, basurales, falta de casco, falta de espejos en motos y cruces de semáforo en rojo. El plan también contempla sumar tecnología para reforzar los controles con otros equipos moviles para monitorear basurales nuevos y transportes.

El plan prevé destinar parte de la red de videovigilancia existente a controles específicos. “Nosotros hoy tenemos 1.100 cámaras, pero las que quedarán exclusivas para videomultas serán 400. O sea 100 puntos de videovigilancia con cuatro cámaras cada uno”, explicó a El Litoral, el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios.

Equipos móviles

“Entre esos 100 puntos, se va a comprar 30 equipos móviles para monitorear basurales nuevos, transporte de carga y tránsito según las necesidades”, agregó.

La estrategia forma parte de un trabajo conjunto entre las secretarías de Movilidad y Seguridad Ciudadana y de Servicios Públicos, con el objetivo de identificar infracciones en la vía pública y avanzar con las sanciones correspondientes.

Corrientes, cuenta con fotomultas que permite visualizar a infractores en distintos puntos de la ciudad, sin embargo, se busca modernizar con videomultas para que de manera inmediata se envíe información al Com y posibilite sancionar a quien arroje residuos o cruce un semáforo en rojo.

Barrios y el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, recorrieron el Centro de Monitoreo Municipal para evaluar el uso estratégico de las cámaras instaladas en distintos sectores de la capital correntina.

Con la importancia de la tecnología para detectar a quienes arrojan residuos en lugares indebidos, se puede utilizar las cámaras de seguridad para lograr captar imágenes de personas que tiran basura fuera de hora o donde no corresponde, que forman los comúnmente denominados minibasurales.