El intendente Claudio Polich inauguró el ciclo lectivo 2026 de los CDI

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, inició formalmente este lunes el ciclo lectivo 2026 de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales.

El acto principal se desarrolló en la sede del barrio Dr. Montaña, con la presencia de autoridades, docentes, alumnos y familias.

Durante el encuentro, Polich destacó el rol fundamental de estos espacios: "Es toda una fiesta de integración en la que están los alumnos, los docentes, los tutores y los directivos. Estos centros representan la base para que los niños puedan integrarse al proceso que sigue, que es la educación primaria, para después acceder a la secundaria".

Asimismo, el intendente agradeció la labor del cuerpo docente y exhortó a los padres a seguir apostando por la educación pública municipal.

Contención integral para las familias

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, subrayó que los Mitaí Roga han trascendido su función pedagógica inicial para convertirse en pilares de contención para los barrios.

"El foco de importancia es que no solamente la Municipalidad acompaña a los niños en sus primeros años, sino que también se han convertido en centros de contención para toda la familia", señaló la funcionaria.

La preparación del ciclo lectivo 2026 fue el resultado de un trabajo coordinado entre personal docente, no docente y directivos, quienes contaron con el acompañamiento activo de los tutores.