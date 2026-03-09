¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Ministerio de Salud Pública Claudio Polich Unne
Ministerio de Salud Pública Claudio Polich Unne
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Consejo superior

La Unne actualizó su protocolo para prevenir y abordar situaciones de discriminación y violencia de género

La normativa incorpora los lineamientos de la Ley Micaela y la Ley Olimpia, sumando la protección ante la violencia digital. La Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual se consolida como autoridad de aplicación para garantizar espacios académicos y laborales libres de desigualdades.

Por El Litoral

Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 16:25

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) oficializó la actualización de su Protocolo de Intervención Institucional ante situaciones de discriminación y violencia de género.

El anuncio fue realizado por la directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Erika Sánchez, durante la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Superior, con el objetivo de adaptar la normativa interna a los cambios en el marco jurídico argentino.

El instrumento legal, que originalmente databa de 2018 (Resolución 1098/18), fue renovado para ofrecer respuestas más claras y efectivas ante las problemáticas actuales.

Principales cambios y alcance

La actualización destaca por la incorporación de nuevas herramientas legales nacionales e internacionales:

  • Violencia digital: se integró la protección contra agresiones cometidas mediante tecnologías de la información y la comunicación, en sintonía con la Ley Olimpia (Ley N° 27.736).

  • Capacitación obligatoria: se formalizaron los lineamientos de la Ley Micaela (Ley N° 27.499) para el personal de la institución.

  • Evaluación de riesgo: el protocolo establece ahora la obligación de elaborar un Informe de Evaluación de Riesgo en un plazo máximo de 48 horas cuando la situación lo requiera.

"El país incorporó nuevas leyes y amplió derechos, lo que demandaba una adecuación normativa que garantice intervenciones más claras y efectivas", explicó Erika Sánchez.

Principios y operatividad

El texto renovado ratifica principios fundamentales como la autonomía de la persona afectada, la confidencialidad, la celeridad, la no revictimización y la prohibición de instancias de mediación en casos de violencia de género. Asimismo, exige que las intervenciones se realicen bajo una perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad.

La Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual continuará actuando como autoridad de aplicación, articulando el trabajo con las referentes de género en cada unidad académica. El equipo interdisciplinario será responsable de:

  • La escucha inicial y el acompañamiento.

  • La evaluación de riesgo.

  • La recomendación de medidas de protección.

  • El registro de actuaciones en legajos confidenciales.

Compromiso institucional

Esta política, promovida por la gestión del rector Omar Larroza, busca consolidar a la institución como un entorno libre de discriminación.

Además de la intervención, la Unne se comprometió a profundizar las acciones de prevención, sensibilización y formación permanente para garantizar que todos los integrantes de la comunidad universitaria puedan estudiar, enseñar y trabajar en un ambiente seguro.

Tags

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD