La Unne actualizó su protocolo para prevenir y abordar situaciones de discriminación y violencia de género

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) oficializó la actualización de su Protocolo de Intervención Institucional ante situaciones de discriminación y violencia de género.

El anuncio fue realizado por la directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Erika Sánchez, durante la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Superior, con el objetivo de adaptar la normativa interna a los cambios en el marco jurídico argentino.

El instrumento legal, que originalmente databa de 2018 (Resolución 1098/18), fue renovado para ofrecer respuestas más claras y efectivas ante las problemáticas actuales.

Principales cambios y alcance

La actualización destaca por la incorporación de nuevas herramientas legales nacionales e internacionales:

Violencia digital: se integró la protección contra agresiones cometidas mediante tecnologías de la información y la comunicación, en sintonía con la Ley Olimpia (Ley N° 27.736).

Capacitación obligatoria: se formalizaron los lineamientos de la Ley Micaela (Ley N° 27.499) para el personal de la institución.

Evaluación de riesgo: el protocolo establece ahora la obligación de elaborar un Informe de Evaluación de Riesgo en un plazo máximo de 48 horas cuando la situación lo requiera.

"El país incorporó nuevas leyes y amplió derechos, lo que demandaba una adecuación normativa que garantice intervenciones más claras y efectivas", explicó Erika Sánchez.

Principios y operatividad

El texto renovado ratifica principios fundamentales como la autonomía de la persona afectada, la confidencialidad, la celeridad, la no revictimización y la prohibición de instancias de mediación en casos de violencia de género. Asimismo, exige que las intervenciones se realicen bajo una perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad.

La Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual continuará actuando como autoridad de aplicación, articulando el trabajo con las referentes de género en cada unidad académica. El equipo interdisciplinario será responsable de:

La escucha inicial y el acompañamiento.

La evaluación de riesgo.

La recomendación de medidas de protección.

El registro de actuaciones en legajos confidenciales.

Compromiso institucional

Esta política, promovida por la gestión del rector Omar Larroza, busca consolidar a la institución como un entorno libre de discriminación.

Además de la intervención, la Unne se comprometió a profundizar las acciones de prevención, sensibilización y formación permanente para garantizar que todos los integrantes de la comunidad universitaria puedan estudiar, enseñar y trabajar en un ambiente seguro.