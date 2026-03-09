Glaucoma: dónde y cuándo serán los controles gratuitos en hospitales de Corrientes

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Glaucoma el 12 de marzo, los hospitales de Corrientes se suman a la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma.

El viernes 13 de marzo, especialistas ofrecerán controles gratuitos y abiertos a la comunidad para detectar la patología en sus inicios, permitiendo que el paciente pueda conservar la visión mediante el tratamiento adecuado.

Cronograma de atención

Los controles se realizarán bajo la modalidad de orden de llegada en los siguientes centros de salud:

Hospital Geriátrico "Juana F. Cabral" (Belgrano 1353): El Servicio de Oftalmología, coordinado por Mariel Fernández March , atenderá de 8 a 12. Los interesados deben inscribirse al llegar en la secretaría de Consultorios Externos (primer piso). La actividad está destinada a adultos mayores.

Hospital A. I. de Llano: El Servicio de Oftalmología brindará atención de 8 a 12.30. Este control es exclusivo para pacientes que desconocen si padecen glaucoma.

¿Qué es y cómo se detecta?

El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa crónica que genera un aumento de la presión intraocular. Este proceso provoca una pérdida de la visión progresiva que, si no es tratada a tiempo, puede derivar en la ceguera.

Sin embargo, los especialistas destacan que el tratamiento es sencillo y muy eficaz para mantener una vida normal.

El examen de detección es un procedimiento rápido e indoloro. Consiste en la observación del fondo del ojo y la medición de la presión intraocular.

En caso de detectar síntomas compatibles con la patología, el profesional indicará los estudios complementarios necesarios.

¿Quiénes deben realizarse el chequeo?

Si bien el control es preventivo para la población en general, se recomienda especialmente a personas que presenten: