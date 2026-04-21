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Corrientes: se derrumbó el cartel de un comercio en avenida Independencia

El colapso se habría producido por la antigüedad de la estructura y el deterioro de la mampostería de un balcón. No hubo heridos. 

Por El Litoral

Martes, 21 de abril de 2026 a las 08:20

Se desplomó el cartel de un comercio ubicado sobre avenida Independencia al 3400, en la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada de este martes y no se registraron personas heridas.

La estructura pertenece a un local de venta de repuestos para vehículos identificado como ENZ. Según se informó, el colapso se habría producido por la antigüedad de la estructura y el deterioro de la mampostería de un balcón.

El propietario del comercio explicó que el inmueble tiene más de cinco décadas y funciona en ese lugar desde 1995. “Gracias a Dios no le cayó a nadie”, expresó el comerciante, quien destacó que se trató de una situación sin víctimas. Además, indicó que esperan poder reabrir una vez que se retiren los restos del cartel.

La caída también afectó parte de una construcción vecina, aunque sin consecuencias de gravedad. Las tareas de limpieza continuaban durante la mañana para liberar la zona.

Con información de Radio Sudamericana.

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