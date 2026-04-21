Convocatoria pública en Corrientes: buscan un hogar para un joven de 16 años

La Justicia de Corrientes, a través del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro, abrió una convocatoria pública de adopción. El objetivo es encontrar una familia para Ángel, un adolescente de 16 años que busca un entorno de afecto y estabilidad.

El joven reside en un dispositivo de cuidados desde hace 11 años y se encuentra en situación de adoptabilidad. El doctor Alfredo Hernán Behr, a cargo del juzgado, dispuso esta medida junto al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes).

Intereses y proyectos

Ángel cursa actualmente el último año del nivel primario en una escuela agrotécnica. Se destaca por ser un estudiante responsable y siente una especial atracción por las actividades rurales, como el trabajo con animales y el manejo de tractores.

Además de su pasión por el fútbol, el adolescente tiene metas claras para su futuro: "Sueña con ser gendarme". Desde el Poder Judicial resaltan que es un joven tranquilo, respetuoso y colaborador, que actualmente realiza tratamiento psicológico para su bienestar integral.

El deseo de una familia

Ángel manifestó su necesidad de integrarse a un hogar basado en el amor y el respeto mutuo. Una condición fundamental para su bienestar es poder mantener el vínculo con sus dos hermanos, con quienes guarda una relación cercana.

La convocatoria invita a la sociedad a reflexionar sobre la adopción en la adolescencia. Se busca una familia que pueda garantizarle contención y el acompañamiento necesario para que pueda cumplir sus proyectos personales y de estudio.

Cómo postularse

Los interesados en conocer a Ángel deben completar el formulario disponible en el sitio web oficial del Poder Judicial de Corrientes.

Para mayor información, se pueden comunicar con el Juzgado de Virasoro al correo [email protected] o al teléfono (03756) 484800.

También se reciben consultas en la sede del RUACtes, ubicada en Carlos Pellegrini 917 de la ciudad de Corrientes, o vía correo electrónico a [email protected]. La atención al público es de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.