¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club Pingüinos avenida Independencia allanamientos en Corrientes
Club Pingüinos avenida Independencia allanamientos en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Adopción

Convocatoria pública en Corrientes: buscan un hogar para un joven de 16 años

El Juzgado de Gobernador Valentín Virasoro lanzó un llamado para encontrar un entorno afectivo para un joven que reside en un dispositivo de cuidado hace 11 años. Entre sus deseos destaca el de mantener el vínculo con sus dos hermanos.

Por El Litoral

Martes, 21 de abril de 2026 a las 09:10

La Justicia de Corrientes, a través del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro, abrió una convocatoria pública de adopción. El objetivo es encontrar una familia para Ángel, un adolescente de 16 años que busca un entorno de afecto y estabilidad.

El joven reside en un dispositivo de cuidados desde hace 11 años y se encuentra en situación de adoptabilidad. El doctor Alfredo Hernán Behr, a cargo del juzgado, dispuso esta medida junto al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes).

Intereses y proyectos

Ángel cursa actualmente el último año del nivel primario en una escuela agrotécnica. Se destaca por ser un estudiante responsable y siente una especial atracción por las actividades rurales, como el trabajo con animales y el manejo de tractores.

Además de su pasión por el fútbol, el adolescente tiene metas claras para su futuro: "Sueña con ser gendarme". Desde el Poder Judicial resaltan que es un joven tranquilo, respetuoso y colaborador, que actualmente realiza tratamiento psicológico para su bienestar integral.

El deseo de una familia

Ángel manifestó su necesidad de integrarse a un hogar basado en el amor y el respeto mutuo. Una condición fundamental para su bienestar es poder mantener el vínculo con sus dos hermanos, con quienes guarda una relación cercana.

La convocatoria invita a la sociedad a reflexionar sobre la adopción en la adolescencia. Se busca una familia que pueda garantizarle contención y el acompañamiento necesario para que pueda cumplir sus proyectos personales y de estudio.

Cómo postularse

Los interesados en conocer a Ángel deben completar el formulario disponible en el sitio web oficial del Poder Judicial de Corrientes.

Para mayor información, se pueden comunicar con el Juzgado de Virasoro al correo [email protected] o al teléfono (03756) 484800.

También se reciben consultas en la sede del RUACtes, ubicada en Carlos Pellegrini 917 de la ciudad de Corrientes, o vía correo electrónico a [email protected]. La atención al público es de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD