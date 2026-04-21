Aseguran que Jésica Cirio está embarazada: los detalles



Una noticia inesperada sacudió al mundo del espectáculo este lunes: Jésica Cirio estaría embarazada. La primicia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde brindó detalles sobre este nuevo capítulo en la vida de la conductora.

Según explicó el periodista, Cirio transita poco más de tres meses de embarazo y se encuentra atravesando el inicio de la dulce espera de su segundo hijo. Cabe recordar que ya es madre de Chloe, fruto de su relación con Martín Insaurralde.

En ese mismo contexto, De Brito también se refirió a la actual pareja de la modelo, un perfil hasta ahora bajo. Se trata de Nicolás Trombino, empresario vinculado al rubro de supermercados mayoristas, que desarrolla su actividad en el sector desde hace varios años y que además ya es padre de un joven de 21 años.

Como si fuera poco, el conductor sumó otro dato que despertó aún más interés: el sexo del bebé. Según detalló, la conductora espera un varón, lo que generó mayor expectativa en torno a esta nueva etapa.

Por el momento, Cirio eligió no hacer declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, la noticia ya comenzó a circular con fuerza y provocó un gran revuelo tanto en los medios como en redes sociales, donde los seguidores reaccionaron rápidamente.

Habrá que esperar si en los próximos días la propia conductora decide confirmar la información o brindar más detalles sobre este momento personal que, sin dudas, ya se instaló en la agenda mediática.



Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jésica Cirio

En medio de la noticia del embarazo de Jesica Cirio, un nombre comenzó a ganar relevancia: Nicolás Trombino. Se trata del empresario que mantiene una relación con la conductora y que será el padre del hijo que espera.

Hasta ahora, Trombino había logrado mantenerse alejado del mundo mediático. Con un perfil bajo, desarrolla su actividad en el sector de los supermercados mayoristas, un rubro en el que trabaja desde hace varios años y donde construyó su carrera lejos de las cámaras.

En lo personal, ya es padre de un joven de 21 años, fruto de una relación anterior. Su vínculo con Cirio, según trascendió, comenzó de manera discreta, a través de amistades en común, y fue creciendo con el tiempo sin exposición pública.

La reciente confirmación del embarazo lo puso por primera vez en el centro de la escena, aunque todo indica que continuará apostando por la misma reserva que lo caracterizó hasta ahora.

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