Mejor imagen, mejor sonido: qué TV Samsung comprar para disfrutar cada partido

Con la llegada del evento deportivo más esperado del año, muchos hogares argentinos están renovando su experiencia de entretenimiento. Televisores de gran tamaño, resolución 4K y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial permiten disfrutar cada jugada con mayor claridad, fluidez y profundidad, transformando el living en el mejor lugar para ver cada partido.

En este contexto, Samsung presenta su portfolio de pantallas de última generación, diseñado para ofrecer una experiencia más inmersiva gracias a la combinación de tamaño, calidad de imagen y procesamiento inteligente.

Beneficios exclusivos al momento de la compra

Samsung acerca iniciativas que buscan simplificar el proceso de compra y mejorar la experiencia integral del usuario:

Envío bonificado a todo el país

Plan Canje EcoCambio : el programa que permite entregar un televisor usado como parte de pago.

Compra y Probá: el programa permite que los usuarios pueden testear su TV OLED o una barra de sonido durante 60 días y adquirirlos de forma definitiva si cumple con sus expectativas una vez finalizado el periodo.

Opciones de financiación: hasta 12 cuotas sin interés en bancos seleccionados.

¿Qué tenés que saber para elegir un TV ideal para deportes?

Tamaño : Pantallas desde 32” hasta 98”, con opciones intermedias de 55’’ , 65” , 75” , 77” , 83’’ y 85” , permiten una experiencia más envolvente. A mayores pulgadas, mayor es el impacto visual y mejor aprovechamiento de señales en alta definición, especialmente en transmisiones deportivas.

Procesamiento con inteligencia artificial: Incluso contenidos de menor resolución se optimizan automáticamente para acercarse a la mejor calidad posible, mejorando nitidez, contraste y color en tiempo real junto con la optimización de los parlantes del TV según el sonido de lo que se esté reproduciendo.

Modo Fútbol: Disponible en modelos seleccionados, al activarlo utiliza inteligencia artificial para reconocer automáticamente transmisiones deportivas, seguir movimientos rápidos, la pelota y a los jugadores en tiempo real, permitiendo ajustar el sonido del estadio y de los comentaristas según la preferencia del usuario.

El detalle técnico que hace la diferencia

Para disfrutar el contenido al máximo, Samsung cuenta con tecnologías que se adaptan a cada tipo de hincha:

Neo QLED: incorpora retroiluminación Mini LED que permite un control de luz más preciso y un mayor nivel de brillo, ideal para entornos luminosos. Además, su tecnología Real Quantum Dot libre de cadmio garantiza un volumen de color superior y una experiencia más responsable con el medio ambiente.

OLED : utiliza píxeles autoiluminados que se apagan de forma individual, logrando negros absolutos y un contraste más puro, ideal para escenas oscuras y contenido cinematográfico con alto nivel de detalle.

QLED: incorpora una capa de puntos cuánticos que filtra la luz para lograr colores más precisos y un alto volumen de color, manteniendo el brillo característico de la tecnología. Al igual que en los TVs Neo QLED, utiliza Real Quantum Dot libre de materiales tóxicos.

Crystal UHD de 98” : Una propuesta de entretenimiento a gran escala que combina inteligencia artificial (4K Upscaling) y gran tamaño de pantalla para quienes buscan llevar la experiencia deportiva al máximo nivel en el hogar.

Sonido que acompaña cada jugada

En una experiencia deportiva, el sonido es tan importante como la imagen. Para potenciar cada transmisión, Samsung complementa su portfolio de televisores con barras de sonido diseñadas para ofrecer mayor potencia, claridad y sensación envolvente:

Q-Symphony : sincroniza los parlantes del televisor con barras de sonido Samsung para lograr un match perfecto que funciona en simultáneo sin silenciar los altavoces del TV, logrando un audio envolvente y alineado con la escala de la pantalla.

Q-Series : La línea más premium, pensada para una experiencia cinematográfica en casa. Ofrece sonido multidimensional y mayor potencia, ideal para sentir la intensidad del estadio en cada partido.

S-Series : Diseño compacto y elegante, con sonido equilibrado y potente que se adapta fácilmente a distintos espacios del hogar sin resignar calidad.

Ultra Slim: Perfil ultradelgado que se integra de forma armónica con el televisor, combinando estética minimalista y rendimiento envolvente.

Seguridad y eficiencia en tu hogar

En un contexto donde los dispositivos conectados forman parte de la vida cotidiana, la seguridad y el consumo inteligente son tan importantes como la calidad de imagen.

Samsung Knox Security : protección multicapa que resguarda datos sensibles, monitorea amenazas en tiempo real y mantiene el TV actualizado automáticamente.

SmartThings : una app que permite controlar el consumo energético, recibir recomendaciones, utilizar el celular como control remoto y activar rutinas de ahorro de forma simple.

Control Remoto SolarCell: se carga con luz natural o artificial o cable USB-C, eliminando el uso de pilas descartables.

De esta manera, el portfolio de Samsung combina innovación en imagen y sonido, inteligencia artificial aplicada, seguridad digital y eficiencia energética, ofreciendo soluciones pensadas para disfrutar cada partido con mayor realismo, fluidez y tranquilidad en el hogar.