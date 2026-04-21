Guillermo Francella despidió a Luis Brandoni con profundo dolor



La muerte de Luis Brandoni sigue generando muestras de afecto en el ambiente artístico. Este lunes, Guillermo Francella se hizo presente en la Legislatura porteña para despedirlo y, visiblemente emocionado, se tomó unos minutos para hablar con la prensa.

Con la voz cargada de tristeza, recordó la relación que los unía desde hace décadas: “Lo quise mucho y trabajé mucho con él. Es el referente de toda mi vida, el actor que más movilizaba. Era el más verosímil de todos”.

El vínculo entre ambos trascendía lo profesional. Así lo dejó en claro al agregar: “Lo quise mucho, fue mi amigo. Siempre estuve con él y él conmigo. Era mi fuente de consulta y yo la suya. Nos acompañamos en todos los estrenos, no hubo un solo día en el que no estuviéramos pendientes del otro”.

Horas antes, en diálogo con A la Barbarossa por Telefe, ya había anticipado el difícil momento que atravesaba: “Sabía desde ayer que había una involución en su salud y que se esperaba el desenlace, de modo que estaba un poco preparado”.



Aun así, el impacto fue fuerte cuando recibió la noticia definitiva: “A la una de la mañana de hoy me llamó Carlitos y me lo notificó. Es muy doloroso. Un gran amigo, un emblema para mí”, expresó, en referencia al productor Carlos Rottemberg.

Durante la entrevista, también recordó la faceta más comprometida de Brandoni, especialmente en lo político. “Él siempre decía algo que generaba ternura. Incluso lo ha dicho en reportajes cuando le preguntaban cómo imaginaba su final. Él hablaba mucho de que quería que el país estuviera bien. Estaba tan comprometido”, señaló.

En ese sentido, sumó una anécdota que reflejaba su personalidad: “El chupete para dormir de él era la discusión política”, y agregó entre risas y emoción: “Estábamos en el motorhome y él todo el día con el diario. Me decía ‘qué me contás de esto, Guillermo’. Me mataba porque eran las 24 horas hablando de estos temas y me emocionaba mucho su compromiso”.

Francella también se remontó a sus inicios y recordó cómo nació su admiración por el actor: “Yo era estudiante de teatro, iba al colegio secundario, lo iba a ver al teatro y lo esperaba a la salida. Y después, cuando pude trabajar con él por primera vez, fue un placer”, dijo, evocando trabajos compartidos como Durmiendo con mi jefe.

Finalmente, sintetizó el vínculo que los unía más allá de la profesión: “Pero por sobre todas las cosas fuimos amigos, muy amigos, y lo quise mucho”. Y cerró con una frase que refleja su estado actual: “Y más allá de que uno intuía que esto iba a suceder, estoy deshecho”.

Al despedirlo, y al intentar definirlo en pocas palabras, no dudó: “El actor argentino”. Una frase que resume el lugar que Luis Brandoni ocupa en la historia cultural del país.

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