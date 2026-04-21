Corrientes: recuperaron objetos robados de un domicilio capitalino

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperaron elementos robados en la ciudad Capital. En el procedimiento se realizó la detención de dos personas apuntadas como autores del hecho.

Efectivos de la Comisaría IX Urbana de Corrientes lograron recuperar diversos elementos tecnológicos y personales denunciados como robados. El procedimiento se realizó el lunes el marco de una investigación por supuesto hurto agravado.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado por la calle Sicilia al 4.000. Según la denuncia, personas desconocidas ingresaron a la propiedad y sustrajeron una mochila con valiosos objetos en su interior.

Persecución y captura

Tras la labor investigativa, los uniformados realizaban recorridas por la intersección de la Avenida Costanera Norte y la calle Sicilia. En ese lugar, observaron a dos individuos que intentaron darse a la fuga al notar la presencia de la patrulla.

Los sospechosos, ambos hombres mayores de edad, fueron interceptados y demorados a los pocos metros. Al realizar la requisa, los efectivos hallaron una mochila que contenía una notebook Acer con su cargador, un vaso térmico Stanley y un alargue de tres metros.

Posteriormente, se logró confirmar que los objetos secuestrados eran los mismos que habían sido denunciados por el damnificado. La Unidad Fiscal de Investigaciones intervino en el caso para coordinar las actuaciones legales correspondientes.

Los demorados y lo recuperado fueron trasladados a la comisaría correspondiente para continuar con los trámites de rigor. La justicia ya tomó intervención en la causa bajo la carátula de hurto agravado.