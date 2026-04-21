Soberanía y memoria: excombatientes correntinos completaron su viaje a las Islas Malvinas

Bajo una persistente lluvia, la ciudad de Corrientes recibió el lunes al séptimo contingente de excombatientes que regresó de las Islas Malvinas. La delegación, integrada por 20 veteranos de guerra, arribó al Ministerio de Seguridad tras haber partido hacia el archipiélago el pasado 10 de abril.

El ministro de Seguridad, Adán Gaya, encabezó el recibimiento y ratificó que estos viajes son una política de Estado de la gestión provincial. "Es una demostración más del compromiso permanente con nuestros héroes", afirmó el funcionario durante el encuentro con los familiares.

Sanación en Darwin

Para los protagonistas, la travesía representó un proceso de cierre personal y homenaje a los caídos. El veterano José Enrique Teijeiro pudo cumplir el objetivo de rezar en el Cementerio de Darwin para despedir a sus amigos y camaradas José Luis Ríos, Vladimir Odora y Carlos Frías.

"Viene aliviado, se sacó una mochila muy pesada", relató su esposa Miriam, destacando el impacto emocional de la visita. Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo central es brindar un acompañamiento humano y sanador a quienes defendieron la soberanía nacional.

El rol del Estado

El ministro Gaya subrayó la importancia de mantener el contacto directo con los veteranos y sus familias. "Son cosas que uno se lleva en el corazón", expresó el titular de la cartera de Seguridad tras acompañar a la delegación durante su regreso.

La bienvenida contó además con la participación de niños y familiares, simbolizando el relevo generacional de la Causa Malvinas. Institucionalmente, se busca que el reconocimiento a los excombatientes permanezca vigente en la identidad cultural de Corrientes.

Los integrantes de la delegación

El grupo que completó esta travesía estuvo compuesto por: Luis Alfonzo Cabral, Víctor Ramón Acosta, Walter Rolón, Juan Desiderio Barbona, Ricardo Luis Villordo, Vicente Nicanor Sánchez, Julio Cesar Moreira, Francisco Ramón Fernández, Felix Antonio Rivero, Armando Francisco Fernández, Eudoro Tomas Acosta, Horacio Alberto López, Carlos Ignacio Reyero, Martin Serrudo, Juan Fernández, José Enrique Teijeiro, Francisco Ayala, Fidel Gómez, Julio Gustavo Sotelo y Juan Carlos Benítez.

La coordinación del viaje estuvo a cargo de Oscar Bordón. Con este séptimo itinerario, la Provincia reafirma su compromiso de acompañar a los protagonistas de la guerra en el proceso de malvinización permanente.