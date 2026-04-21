Allanamientos en Corrientes: un detenido por amenazas y portación ilegal de armas

La Policía de Corrientes realizó dos allanamientos vinculados a una investigación por amenazas y portación ilegal de armas. El operativo se llevó adelante el lunes en el barrio Patono de la capital provincial y terminó con la detención de un hombre.

Durante los allanamientos se incautaron seis motocicletas, diversas moto-partes, teléfonos celulares, un revólver y un arma de fabricación casera tipo tumbera. También se secuestraron cartuchos de distintos calibres.

Involucrados

Como resultado del operativo, fue detenido un hombre de 37 años, alias “Mono”, y otras tres personas fueron demoradas. Entre ellas se encuentran dos mayores de 19 y 47 años, además de un menor de 17.

En los procedimientos participó la Comisaría 12º, en conjunto con la Unidad Fiscal de Investigación. Todos los elementos secuestrados, junto con los detenidos y demorados, quedaron a disposición de la Justicia.