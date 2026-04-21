Comunicaciones se impuso ante Barrio Parque y sigue con vida en los playoffs

En un partido clave por la Liga Argentina, Comunicaciones de Mercedes reaccionó a tiempo y venció a Barrio Parque por 79 a 62. Con este resultado, el equipo correntino logró descontar en la serie de playoffs y obligó a la disputa de un cuarto punto.

El encuentro se mantuvo parejo durante gran parte del desarrollo, con un primer cuarto que favoreció al local por 27-24. Sin embargo, el conjunto cordobés ajustó su ofensiva en el segundo periodo y se fue al descanso largo con una ventaja mínima de 44-41.

Paridad y defensa

El tercer cuarto estuvo marcado por la intensidad defensiva de ambos bandos y las imprecisiones en ataque. Un triple de Machuca sobre el cierre del periodo le permitió a Comunicaciones retomar el liderazgo en el marcador por 55-54.

La figura de Tomás Allende fue fundamental para el esquema del entrenador Barsanti, terminando como máximo anotador del local con 16 unidades. Por el lado de la visita, Benjamín Herrera también aportó 16 puntos para mantener a su equipo en juego hasta el tramo final.

Definición en el último cuarto

La paridad se rompió definitivamente en los últimos diez minutos de juego, donde el "Aurinegro" mostró su mejor versión. Comunicaciones aplicó una defensa asfixiante que limitó a su rival a marcar apenas 8 puntos en todo el cuarto.

Con apariciones clave de Machuca y Allende, el equipo mercedeño estiró la diferencia a una máxima de 15 puntos a falta de tres minutos. El parcial de 24-8 en el cierre sentenció el 79-62 definitivo que le permite a los correntinos soñar con la igualdad en la serie el próximo miércoles.