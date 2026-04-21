Corrientes: cómo evoluciona el jugador de Pingüinos internado tras sufrir un golpe durante un partido

El jugador de básquet Jeremías Nato, integrante de la categoría U17 del Club Pingüinos, presenta una evolución compleja en su estado de salud. Permanece internado tras el grave golpe sufrido durante un partido del torneo prefederal.

Según la información conocida en las últimas horas, el joven presenta microhemorragias cerebrales como consecuencia del impacto. No obstante, los médicos descartaron por el momento la presencia de edema cerebral. Actualmente, el tratamiento apunta a controlar el sangrado y la inflamación con medicación.

Uno de los principales focos de preocupación es la presión, que mostró variaciones importantes tras una resonancia. En ese marco, el equipo médico del Hospital Pediátrico Juan Pablo II trabaja para estabilizar sus valores y evitar nuevas complicaciones.

El cuadro continúa siendo delicado y con monitoreo permanente. Las próximas horas serán determinantes para evaluar la respuesta del organismo al tratamiento aplicado.

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