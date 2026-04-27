Olla popular frente a la sede de LLA Corrientes: rechazan la quita del programa “Volver al Trabajo”

Barrios de Pie Corrientes realizará este lunes a las 9:30 una olla popular frente a la sede de La Libertad Avanza, en repudio a la eliminación del programa “Volver al Trabajo”. La actividad se enmarca en una jornada de protesta contra las políticas sociales del Gobierno nacional.

Desde la organización señalaron que la medida impacta directamente en miles de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en comedores y merenderos, quienes ven reducidos sus ingresos en un contexto económico complejo.

Según expresaron, la quita del programa representa un fuerte golpe para los sectores más vulnerables, que dependen de estos ingresos para sostener sus tareas comunitarias.

En ese sentido, remarcaron que el actual escenario social agrava la situación de quienes trabajan en territorio, brindando asistencia alimentaria en distintos barrios.

Durante la convocatoria, también cuestionaron las prioridades del Gobierno. Desde Barrios de Pie señalaron que, mientras se aplican recortes en programas sociales, personas vinculadas al oficialismo acceden a beneficios económicos de gran magnitud.

Además, apuntaron contra la conducción nacional al sostener que las decisiones responden directamente a la política económica impulsada por el Ejecutivo.

La olla popular buscará visibilizar el reclamo y la situación de los trabajadores comunitarios, en medio de un contexto que, aseguran, se vuelve cada vez más crítico.

La actividad se realizará en horas de la mañana y convocará a referentes sociales, trabajadores y vecinos que acompañan el reclamo.