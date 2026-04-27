Ángeles del Puente: el grupo que ya salvó 276 vidas en el Puente General Belgrano

Los Ángeles del Puente informaron desde sus redes sociales que llevan 276 vidas salvadas de un destino mortal, pues ellos son los encargados de patrullar el puente interprovincial General Belgrano, donde se han registrado suicidios e intentos. Su labor, que empezó en 2023 se hace relevante al mirar al número de personas que han rescatado en este lapso de tiempo.

Antecedende

La iniciativa surgió como respuesta directa a la tragedia. Tras un suicidio ocurrido en las inmediaciones de la iglesia Casa de Dios (liderada por los pastores Gustavo Almirón y Rocío Telechea), la comunidad decidió que rezar no era suficiente.

El 6 de agosto de 2023 pasaron de la vigilia espiritual al patrullaje físico en el Puente General Belgrano, el nexo entre Corrientes y Resistencia.

El Método de Rescate: Presencia y Contención

El grupo opera bajo una logística de "cuatro puntos" que combina lo espiritual con lo operativo:

Patrullaje en altura: Dos voluntarios recorren el puente de punta a punta, atentos a cualquier señal de crisis o personas en situación de vulnerabilidad.

Base en escalinatas: Otros dos integrantes permanecen en los accesos, realizando oraciones y entregando mensajes de esperanza.

Alerta y Acción: Ante una crisis detectada, se activa el protocolo de asistencia inmediata para evitar el desenlace fatal.

Impacto en Números

La efectividad de este despliegue es innegable. Lo que en julio de 2024 eran 70 rescates, hoy se ha cuadruplicado: