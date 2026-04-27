Ganadería y Forestoindustria: el Renatre promueve el trabajo decente en Corrientes

La reunión entre la delegada de Corrientes, Mónica Arnaiz, y el secretario de Trabajo provincial, Juan David Rajoy, marca una hoja de ruta para fortalecer la formalidad laboral. El objetivo central es doble: garantizar los derechos del trabajador rural y mejorar la competitividad de las empresas locales mediante el cumplimiento normativo.

Motores Económicos: Ganadería y Forestoindustria

El análisis de situación presentado por el Renatre ratifica que los sectores ganadero y forestal son los pilares del crecimiento en la provincia. La gestión se enfoca en estos rubros no solo por su volumen de empleo, sino por su potencial para adoptar estándares de sostenibilidad que los posicionen mejor en el comercio global.

Herramientas de Formalización: PLS y PER

Se destacaron dos instrumentos fundamentales del organismo:

Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS): Una herramienta para que los empleadores certifiquen el cumplimiento de estándares de trabajo decente, clave para acceder a mercados exigentes.

Programa de Empleo Rural (PER): Enfocado en facilitar la inserción y la registración laboral en el campo.

Proyección y Seguridad Social

El encuentro no fue solo informativo, sino operativo. Se acordó la realización de jornadas de promoción del trabajo decente y la gestión de iniciativas provinciales que refuercen la seguridad social rural, asegurando que la normativa vigente se traduzca en beneficios reales para el trabajador y el empleador.