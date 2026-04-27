Brutal nocaut en Supernova Génesis, el evento de boxeo de influencers organizado en México

La velada de Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México fue testigo de uno de los momentos más impactantes en la historia del boxeo de influencers. En un combate que prometía paridad entre creadores de contenido mexicanos, Aaron Mercury dio el golpe de gracia y noqueó de forma fulminante a Mario Bautista, dejando mudo a gran parte del estadio.

La pelea, que se disputaba sin careta y en la previa a la presentación de la argentina Flor Vigna, no llegó siquiera a completar el asalto inicial. Mercury salió con una agresividad inesperada y, antes de que el reloj marcara el primer descanso, conectó una combinación letal que mandó a Bautista directamente a la lona.

El impacto fue de tal magnitud que el cantante y creador de contenido terminó casi desmayado, obligando a la intervención inmediata del cuerpo médico y del árbitro para constatar su estado de salud. La imagen de Bautista tendido en el tapiz reflejó la violencia de un nocaut que ya recorre el mundo a través de la transmisión de Netflix.



Locura en las tribunas con Ozuna

Mientras el personal de seguridad y salud asistía a Bautista, el ambiente en las gradas explotaba. Entre las celebridades presentes, quien se robó todas las miradas por su reacción fue Ozuna. El cantante puertorriqueño, fanático del boxeo y quien previamente dio un show en vivo, desató un festejo alocado al ver la victoria de su compatriota.

Ozuna fue captado por las cámaras saltando y celebrando con euforia el triunfo de su allegado, convirtiéndose en uno de los videos más virales de la noche junto al video del propio nocaut.

Con este resultado, Aarón Mercury se consagra como uno de los nombres más peligrosos del circuito, mientras que Mario Bautista deberá tomarse un tiempo de recuperación tras el durísimo castigo recibido en apenas tres minutos de acción.

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