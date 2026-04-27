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GENDARMERIA NACIONAL

Incautaron miles de paquetes de cigarrillos y neumáticos ilegales

La mercadería ingresó al país sin aval aduanero y supera los 400 millones de pesos.

Por El Litoral

Lunes, 27 de abril de 2026 a las 09:00

Gendarmería Nacional informó este lunes que incautaron una gran de cigarrillo y neumáticos de origen extranjero que había ingresado de manera ilegal al país, tras abrir numerosas encomiendas en operativos realizados por personal de Paso de los Libres y Santo Tomé.

Durante los procedimientos, los efectivos detectaron bultos que contenían cigarrillos y neumáticos sin documentación que acreditara su ingreso legal a la Argentina.

En total, los gendarmes hallaron:

  • 122.960 paquetes de cigarrillos
  • 543 neumáticos de distintos rodados y medidas

Toda la mercadería carecía del aval aduanero correspondiente, por lo que se encontraba en infracción a la normativa vigente.

Tras los resultados del operativo, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres dispusieron el secuestro de los elementos en el marco de la Ley de Código Aduanero.

La mercadería quedó a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según estimaciones oficiales, el valor total de lo incautado asciende a más de 431 millones de pesos, lo que da cuenta de la magnitud del operativo.

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