Incautaron miles de paquetes de cigarrillos y neumáticos ilegales

Gendarmería Nacional informó este lunes que incautaron una gran de cigarrillo y neumáticos de origen extranjero que había ingresado de manera ilegal al país, tras abrir numerosas encomiendas en operativos realizados por personal de Paso de los Libres y Santo Tomé.

Durante los procedimientos, los efectivos detectaron bultos que contenían cigarrillos y neumáticos sin documentación que acreditara su ingreso legal a la Argentina.

En total, los gendarmes hallaron:

122.960 paquetes de cigarrillos

543 neumáticos de distintos rodados y medidas

Toda la mercadería carecía del aval aduanero correspondiente, por lo que se encontraba en infracción a la normativa vigente.

Tras los resultados del operativo, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres dispusieron el secuestro de los elementos en el marco de la Ley de Código Aduanero.

La mercadería quedó a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según estimaciones oficiales, el valor total de lo incautado asciende a más de 431 millones de pesos, lo que da cuenta de la magnitud del operativo.