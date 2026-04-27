El “Trinche” llega a Corrientes con su show de humor “Probando Gambetas”

El próximo viernes 23 de octubre, el comediante Martín Dardik, conocido como “Trinche”, se presentará en Corrientes con su espectáculo “Probando Gambetas”, un show de humor en vivo que combina stand up, improvisación y diálogo directo con el público.

La función tendrá lugar a las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Un show dinámico y participativo

“Probando Gambetas” propone una experiencia diferente, donde cada función es única y el público forma parte activa del espectáculo. Con un estilo fresco y espontáneo, Trinche interactúa constantemente, generando momentos de humor que surgen en vivo.

El show cuenta con la dirección de Pablo Fábregas, y está pensado para disfrutar en distintos planes: en pareja, con amigos o en una salida relajada.

Actualmente, Trinche se destaca en Luzu TV, consolidándose como una de las nuevas figuras del humor. A pesar de su corta edad, cuenta con una amplia trayectoria en la comedia, ya que comenzó desde muy joven en los escenarios.

Entradas y puntos de venta

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma online y también en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, en los siguientes horarios: