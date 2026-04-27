Reactivaron las redes de Ricardo Fort tras el paso de su hija Marta por los Martín Fierro

En una noche marcada por el glamour y la creatividad, Marta Fort se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Martín Fierro de la Moda. Su aparición no solo captó miradas por la estética del outfit, sino también por el fuerte significado detrás de cada uno de sus detalles.

La hija de Ricardo Fort deslumbró con un estilismo que equilibró elegancia y audacia, logrando destacarse entre las figuras presentes. Para la ocasión, eligió un vestido de silueta sirena creado especialmente por la diseñadora Claudia Arce.

La pieza, confeccionada en crepé suizo y completamente bordada a mano con cristales, se ajustó al cuerpo con precisión, resaltando su figura y aportando un aire sofisticado. El diseño presentaba un escote strapless que dejaba los hombros al descubierto, junto a un corset intervenido con bordados que se expandían desde el centro del busto.

El tuit de la cuenta de Ricardo Fort tras el paso de Marta Fort por los Martín Fierro de la Moda.

El tuit de la cuenta de Ricardo Fort tras el paso de Marta Fort por los Martín Fierro de la Moda.

El punto más emotivo del look estuvo justamente en ese sector: el vestido incorporó dos crucifijos originales pertenecientes a uno de los rosarios de su padre. Estas piezas, integradas tanto en el frente como en la espalda, funcionaron como un homenaje directo al empresario y figura icónica de la cultura pop argentina.

En diálogo con la revista GENTE, la influencer explicó el sentido de la elección: "Lo diseñamos exclusivamente para este evento a partr de esta cruz, que es parte de un rosario de mi padre, para que me acompañe", dijo con emoción.

La repercusión fue tal que incluso se reactivaron las redes sociales de Ricardo Fort. Desde su cuenta oficial en X, se compartió contenido vinculado a la participación de Marta en la alfombra roja, generando nostalgia y una fuerte reacción entre los seguidores del recordado “Comandante”.

De esta manera, el paso de Marta Fort por el evento no solo dejó una marca en términos de moda, sino también en lo emocional, conectando pasado y presente a través de un homenaje que trascendió la pasarela.

minutouno.com