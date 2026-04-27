Renunció Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que omitió declarar siete propiedades en Miami

El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue despedido este domingo de su cargo en el Ministerio de Economía tras haber reconocido que tenía siete departamentos en Miami que no había incluido en sus declaraciones juradas ante ARCA y la Oficina Anticorrupción. La salida del funcionario fue confirmada a TN por fuentes oficiales.

En su reemplazo, el ministro de Economía designará a Fernando Herrmann como nuevo Secretario de Coordinación de Infraestructura. Además, Mariano Plencovich asumirá el cargo de Secretario de Transporte.

Días atrás, Frugoni admitió que pagaba impuestos por los inmuebles en los Estados Unidos, pero no en la Argentina. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, dijo a Clarín la semana pasada luego de que se revelara el escándalo.

El ahora exfuncionario había llegado a la secretaría de Coordinación de Infraestructura a principios de año, un área relevante dentro del Ministerio de Economía que tiene a cargo de las licitaciones y concesiones de toda la obra pública financiada por el Estado Nacional. Además, también tenía bajo su control el área que regula el Transporte.

Las propiedades de Frugoni en Miami que llevaron a su salida del Gobierno

Frugoni adquirió las siete propiedades en Palm Beach entre 2020 y 2022, cuando era titular de la sociedad AUSA, encargada de las autopistas porteñas. En aquel entonces también había tenido participación en proyectos de obra pública de la Jefatura Porteña, como el Paseo del Bajo.

Del total de los inmuebles, al menos cinco fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach con valores entre US$215.000 y US$216.000. Entre ellos figuran el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach.

Dichas adquisiciones inmobiliarias se realizaron a través de dos sociedades de responsabilidad limitada: Genova LLC y Waki LLC, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente. Ninguna fue informada ante las autoridades argentinas.

Esa omisión podría ser catalogada como delito por la Justicia, que ya tiene en sus manos denuncias penales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso. Ambas causas recayeron en el juzgado federal a cargo del juez federal Daniel Rafecas e implican presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

TN