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Inicia el juicio por el crimen del chico que enterraron en su patio

Federico Duarte y Andrea Franco están acusados de atacar y enterrar a un joven en su propia vivienda en Paso de los Libres. El Tribunal escuchará a 28 testigos antes de los alegatos de clausura previstos para mayo.

Por El Litoral

Lunes, 27 de abril de 2026 a las 08:54

Este lunes 27 el Tribunal de Paso de los Libres dio inicio al juicio contra Federico Orlando Duarte y Andrea Fernanda Franco. La imputación es severa: homicidio agravado por ensañamiento y el uso de arma de fuego, sumado a la portación ilegítima de arma de uso civil.

La figura de "ensañamiento" es clave, ya que implica el aumento deliberado e innecesario del sufrimiento de la víctima.

Reconstrucción del Hecho (Julio 2024)

Según la fiscalía, el crimen se cometió entre el 5 y el 6 de julio de 2024. Los puntos más oscuros de la acusación incluyen:

  • Indefensión: La víctima, Jorge Alfredo Duarte, habría sido citado a la casa de los imputados y atacado allí.

  • Violencia Extrema: Se habrían utilizado armas de fuego y blancas de forma sucesiva.

  • Ocultamiento: El cuerpo fue hallado enterrado en un pozo en el patio de la vivienda, tras un presunto intento de eliminar rastros y evidencias en la escena.

Logística Judicial y Testimoniales

El proceso se presenta como una batalla probatoria intensa, pues se espera que un total de 28 personas brinden declaración (20 propuestos por la fiscalía y querella, 8 por las defensas).

Ls audiencias están programadas para los días 28, 29 y 30 de abril, culminando el 4 de mayo con los alegatos finales y la posterior sentencia.

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