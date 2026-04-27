Inicia el juicio por el crimen del chico que enterraron en su patio

Este lunes 27 el Tribunal de Paso de los Libres dio inicio al juicio contra Federico Orlando Duarte y Andrea Fernanda Franco. La imputación es severa: homicidio agravado por ensañamiento y el uso de arma de fuego, sumado a la portación ilegítima de arma de uso civil.

La figura de "ensañamiento" es clave, ya que implica el aumento deliberado e innecesario del sufrimiento de la víctima.

Reconstrucción del Hecho (Julio 2024)

Según la fiscalía, el crimen se cometió entre el 5 y el 6 de julio de 2024. Los puntos más oscuros de la acusación incluyen:

Indefensión: La víctima, Jorge Alfredo Duarte , habría sido citado a la casa de los imputados y atacado allí.

Violencia Extrema: Se habrían utilizado armas de fuego y blancas de forma sucesiva.

Ocultamiento: El cuerpo fue hallado enterrado en un pozo en el patio de la vivienda, tras un presunto intento de eliminar rastros y evidencias en la escena.

Logística Judicial y Testimoniales

El proceso se presenta como una batalla probatoria intensa, pues se espera que un total de 28 personas brinden declaración (20 propuestos por la fiscalía y querella, 8 por las defensas).

Ls audiencias están programadas para los días 28, 29 y 30 de abril, culminando el 4 de mayo con los alegatos finales y la posterior sentencia.