La Municipalidad lanza una Diplomatura en Cuidado de Adultos Mayores

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Oficina de Empleo Municipal, pondrá en marcha una Diplomatura en Cuidado de Adultos Mayores. Una propuesta de formación gratuita que se desarrollará en conjunto con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), mediante la Facultad de Medicina.

El inicio formal de la capacitación está previsto para este viernes 10 de abril, a las 18, en la sede de la Facultad de Medicina (Mariano Moreno 1240). Se dictará con modalidad híbrida, combinando 60% de clases presenciales y 40% de actividades virtuales, con un componente asincrónico que permitirá a los participantes avanzar con parte de los contenidos de manera online.

La iniciativa está destinada a personas mayores de edad interesadas en formarse en el cuidado de adultos mayores, un área con creciente demanda laboral. Los cupos son limitados, y la inscripción se realiza de manera online a través del enlace bit.ly/CapacitacionOE con confirmación presencial obligatoria.

El director general de la Oficina de Empleo Municipal, Gastón Argento, destacó la importancia de esta propuesta formativa y remarcó el valor del trabajo conjunto con la universidad. “Es una buena oportunidad para perfeccionarse y adquirir conocimientos por parte de las personas que se dedican a esta tarea, poniendo en valor la firma del convenio suscripto recientemente por la Municipalidad con la Universidad Nacional del Nordeste”, señaló.

Además, explicó que se trata de “un curso totalmente gratuito, jerarquizado con una diplomatura que tendrá el reconocimiento por parte de la Facultad de Medicina”, lo que representa una herramienta concreta para quienes buscan capacitarse y mejorar sus oportunidades laborales.

En ese sentido, Argento subrayó que la iniciativa apunta a facilitar la inserción laboral en un sector que registra una demanda sostenida, especialmente vinculada al cuidado y acompañamiento de personas mayores.

Por otra parte, adelantó que en el marco del convenio firmado entre la Municipalidad y la UNNE próximamente se lanzará también un curso de primeros auxilios, ampliando así la oferta de capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias laborales de los vecinos.