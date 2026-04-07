San Roque: intensificaron controles por pesca furtiva en el río Santa Lucía

En el marco de las acciones preventivas para la preservación de los recursos ícticos de la provincia, una comisión policial dependiente de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque llevó a cabo una intensa recorrida fluvial sobre las aguas del río Santa Lucía.

El operativo, que se extendió hasta horas de la madrugada, contó con la participación estratégica de personal de la Dirección de Fauna y Flora de la ciudad de Corrientes.

Durante. Asimismo, se incautaron dos rieles con sus respectivas cañas que no cumplían con las disposiciones legales para la actividad.

El personal de Flora y Fauna formalizó el secuestro de los elementos bajo el acta correspondiente.Este tipo de procedimientos conjuntos entre la Policía de Corrientes y los organismos de control ambiental buscan desestimar la pesca furtiva y garantizar el cumplimiento de la legislación provincial en todo el territorio.