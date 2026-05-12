Héctor Álvarez: “En Argentina todos somos iguales ante la necesidad de un trasplante”

El director provincial del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes (Cucaicor), Dr. Héctor Alvarez, estuvo este martes en el programa "O sea... digamos" del streaming de El Litoral, donde habló sobre la situación de la institución y como se trabaja con los pacientes en lista de espera.

Además, destacó la transparencia y equidad del sistema argentino y detalló cómo funciona el recupero de costos a través del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), la importancia del sostenimiento estatal para pacientes sin obra social y anunció la próxima inauguración de la sede propia en una zona estratégica de la ciudad.

Equidad y transparencia en la lista de espera

El doctor Álvarez fue contundente al explicar que el sistema argentino es un modelo a nivel mundial por su justicia social.

"Argentina tiene un programa donde todos somos iguales ante la necesidad de un trasplante", dijo el entrevistado, confirmando que no hay distinciones en las listas de espera para donaciones de organos.

El médico aseguró que se respeta el orden y se siguen criterios médicos y dijo que "no importa el apellido, no importa si sos pobre o rico".

Por otra parte destacó que el gobierno nacional actual mantuvo al equipo directivo del Incucai, "respetando la institución por encima de las personas".

El sistema de recupero y costos

Uno de los puntos más técnicos y relevantes fue la explicación de cómo se financia cada operativo y el tratamiento posterior.

Financiamiento: Los costos de procuración y trasplante son cubiertos por las obras sociales o prepagas . Si el paciente no tiene cobertura, el Estado garantiza el pago .

Reinversión: "Esa plata vuelve a la jurisdicción, con eso se puede comprar equipamiento para seguir manteniendo la actividad", dijo al respecto.

Realidad local: reveló que casi el 40% de los correntinos trasplantados pertenecen a la cobertura pública exclusiva .

Articulación público-privada en Corrientes

Debido a la complejidad de las prácticas, Corrientes aplica un modelo flexible para evitar el desarraigo del paciente.

Es por ello que se realizan convenios estratégicos y ejemplificó con el caso de los trasplantes de córnea, que no se realizan en el sistema público local. El Estado firma con centros privados bajo valores de referencia públicos para que el paciente se opere en su ciudad.

Por otro lado, el Cucaicor cuenta con Centros de referencia, siendo el Instituto de Cardiología de Corrientes una referencia para toda la región NEA en los trasplantes renales y cardíacos.

Medicación y post-trasplante

El tratamiento no termina en el quirófano; el seguimiento es de por vida y requiere una logística compleja, aseguró Alvarez.

Sobre la medicación, en especial las drogas inmunosupresoras, el programa cubre el 100% de la medicación para evitar el rechazo del organo transplantado.

Álvarez reconoció dificultades logísticas recientes, pero aseguró que la provincia intervino: "Se hizo cargo el Estado Provincial a través del Ministerio de Salud" y que por eso "seguimos entregando medicamentos a los pacientes".

El doctor destacó que el éxito del trasplante también depende de la vivienda, pues "muchos han hecho rechazo porque no han tenido una vivienda digna".

La nueva casa del Cucaicor

Tras décadas funcionando en oficinas cedidas dentro del Hospital Escuela, el organismo finalmente tendrá su espacio propio.

El entrevistado mencionó que la nueva sede estará en una ubicación estratégica, en calle Córdoba, entre Belgrano y Moreno, a metros del Instituto de Cardiología y el Banco de Sangre.

Aunque no confirmó fecha exacta para la inauguración, estimó que podría ser a finales de junio, coincidiendo con una reunión regional de la Comisión Federal de Trasplante (Cofetra).