Impacto económico: el modelo forestal correntino apunta a sumar 20 mil nuevos empleos

El sector forestal es hoy el sostén estructural de la economía correntina. Según los últimos relevamientos, la red integrada por grandes empresas, pymes y prestadores de servicios genera más de 13 mil puestos de trabajo directos e indirectos.

Segun la Asociación Forestal Argentina (Afoa) la actividad representa más del 50% del empleo total de la provincia.

Por otro lado, descata empresas líderes como las firmas Las Marías y Acon Timber, que superan en conjunto los 1.000 empleos; Bosques del Plata sostiene más de 540; FRESA genera 450 y Forestal Argentina otros 400 puestos.

Proyecciones y nuevas inversiones

El horizonte cercano es aún más ambicioso, con la mira puesta en superar los 20 mil nuevos empleos en el corto plazo.

Hito en Ituzaingó: se destaca el proyecto de una planta de producción de fibra de pino en Ituzaingó, considerada una de las inversiones industriales más importantes de la región.

se destaca el proyecto de una planta de producción de fibra de pino en Ituzaingó, considerada una de las inversiones industriales más importantes de la región. Efecto multiplicador: solo esta iniciativa generará alrededor de 7 mil nuevos puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Desarrollo local y arraigo

El crecimiento del sector no se limita a las plantas industriales, sino que impulsa la consolidación de polos productivos en el interior provincial.

Afoa menciona actividades complementarias como el transporte, la construcción, el mantenimiento de caminos y servicios técnicos, las cuales son afectadas positivamente por la industria forestal, mejorando la calidad de vida en las comunidades locales.

El modelo se caracteriza por ciclos de inversión de entre 10 y 20 años, lo que garantiza previsibilidad y provisión de materia prima a largo plazo.

Compromiso con la sostenibilidad

El modelo correntino se posiciona como un ejemplo de desarrollo equilibrado al combinar la producción con altos estándares ambientales.