Dybala quedó fuera de la Selección Argentina pero ilusiona a Boca Juniors

Roma venció a Parma como visitante y Paulo Dybala realizó un anuncio ante la prensa que sorprendió y lo acerca a la órbita de Boca.

Consumado el triunfo de la Loba que le permite seguir peleando al equipo para ingresar a la próxima Uefa Champions League, la Joya habló con Sky y sorprendió a todos.

"El contrato dice que probablemente el derbi será mi último partido ante la afición del Roma", comentó el argentino y agregó: "Aún no he tomado una decisión, pero eso es lo que dice el contrato. Mi opinión me la guardo para mí".

Por la fecha 37, Roma se medirá con Lazio en el Olímpico y Dybala lo vivirá como el último encuentro frente a los hinchas de la Loba.

Respecto a si los dirigentes lo han contactado para ampliar su vínculo que vence el próximo 30 de junio, dijo de forma tajante: "¿Si el club se ha puesto en contacto conmigo? No".

Todo esto hace ilusionar a los hinchas de Boca para poder ver defendiendo la camiseta del Xeneize a partir de junio y compartiendo cancha con Leandro Paredes.

Recordemos que en 2024 el Al-Qadsiah presentó varias ofertas al jugador, pero Dybala rechazó todas las propuestas y decidió continuar en el club.

Su aventura en Italia paece estar llegando a su fin y todos los caminos conducen a La Boca.

Scaloni dejó a Dybala afuera de la prelista de 55 para el Mundial

Lionel Scaloni, mezcla veteranía y juventud, en la reserva de los nombres que buscarán revalidar el título en la próxima cita mundialista. Sin embargo decidió prescindir de La Joya. El delantero de la Roma queda, por ahora, fuera de la carrera mundialista debido a su irregular actividad reciente.

Scaloni se inclinó más por los "europibes" como Alejandro Garnacho (Chelsea), Franco Mastantuono (Real Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Matías Soulé (AS Roma) y Claudio Echeverri (Girona), para la zona de ataque del la Albiceleste.

Espn