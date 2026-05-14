Desbarataron un millonario contrabando de 7 mil paquetes de cigarrillos en Corrientes

Cuatro personas fueron demoradas en Bella Vista y quedaron supeditadas a la causa tras un megaoperativo conjunto entre el personal de Prefectura Bella Vista y la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones que permitió desarticular una millonaria red de contrabando.



El procedimiento se desplegó en la tarde del miércoles sobre la calle Hipólito Fernández, donde los efectivos lograron interceptar un cargamento de cigarrillos de origen extranjero que carecía del correspondiente aval aduanero.



La primera fase del operativo consistió en la retención de una camioneta y un motovehículo en plena vía pública, en los cuales se transportaban múltiples bultos y cajas de mercadería ilegal.



Mientras el personal de seguridad custodiaba el perímetro a la espera de órdenes judiciales, detectaron un tercer vehículo que cargaba productos de similares características en las inmediaciones de un supermercado chino de la zona, procediendo de inmediato a su intercepción y requisa.

Posteriormente, con la autorización del Juez Federal de Garantías de Goya, el Dr. Gustavo Fresneda, se concretó un allanamiento en un establecimiento comercial ubicado sobre la Ruta Provincial N° 27.



En ese lugar, las fuerzas de seguridad hallaron un acopio adicional de cajas de cigarrillos de la marca Rodeo, de origen y procedencia extranjera.

La Sede Fiscal Descentralizada Goya controló las actuaciones legales por la presunta infracción a la Ley de Código Aduanero.



El balance definitivo del operativo arrojó el secuestro de 15 cajas que contenían más de 7 mil paquetes de cigarrillos, una carga valuada en más de $16 millones. Sumando el valor de los tres vehículos incautados en los procedimientos, el aforo total del golpe al contrabando superó los $97 millones.



Por disposición de la Justicia Federal, tres hombres y una mujer fueron identificados y quedaron vinculados formalmente a la investigación penal.