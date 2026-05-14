Vilas viaja a Concordia para defender el primer puesto en el TC Pista Mouras

El goyano Ignacio Vilas será parte este fin de semana de la quinta fecha del campeonato 2026 del TC Pista Mouras donde marcha en la primera ubicación. A diferencia del último compromiso, en esta ocasión la categoría competirá en el circuito con chicana, que tiene una longitud de 4.400 metros.

El TC Pista Mouras lleva cuatro fechas disputadas, y quién prevalece hasta ahora es Vilas, con la Dodge del Galarza Racing, que sumó 146.5 puntos. A solo 3 de distancia se acomoda otro Ignacio: Quintana, con el Torino del Trotta Racing, con dos segundos puestos consecutivos. Y el que se impone en la tercera ubicación es Iñaki Arrías a 7.5 puntos, con el Ford Falcon del Candela Competición que ganó las tres carreras que disputó, y acorta distancias.

El tercer Ignacio de la categoría es Lovich, que se encuentra cuarto con 136.5 puntos con la Dodge del Canning Motorsports. Y en el quinto escalafón se mantiene Damián Pérez con otra Dodge, pero del José C. Paz Racing, que acumula 130.5 unidades.

En las últimas tres competiciones, Arrías, el piloto de Paraná, se llevó la victoria. En La Plata, en el marco de la cuarta fecha, Vilas llegó sexto y le permitió seguir al tope de las posiciones.

El sábado, el TC Pista Mouras tendrá dos tandas de entrenamientos y clasificará desde las 14.34. En tanto que el domingo 17, la única serie se largará a las 9.20 y la final, prevista a 12 vueltas o 20 minutos, dará inicio a las 14.15.