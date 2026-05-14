Regatas dominó el certamen Provincial y clasificó a la Copa Argentina

El Club de Regatas Corrientes se coronó campeón con su equipo masculino y femenino en el Torneo Provincial Apertura Sub 16 que organizó la Federación Correntina de Vóley y que se jugó el pasado fin de semana en Bella Vista.

Los chicos lograron cuatro victorias por 2-0 frente a Sapukay de Virasoro, Santa Lucía FC, AFUSA de Saladas y Juventud Norteña de Goya en la primera fase de competencia, quedándose así con el 1° puesto del grupo.

En cuartos de final vencieron a Barrio Nuevo, luego en la semifinal se cargaron al Club Córdoba, mientras que en la final derrotaron al conjunto local, Estrada, para adueñarse del título. Vale destacar que no cedieron ningún set en todo el torneo.

El equipo femenino por su parte tuvo la misma suerte, logrando el título invicto y sin sets en contra. En primera fase ganó sus tres duelos venciendo a Español de Santa Lucía, San Martín y Unión de Goya. En cuartos de final vencieron a Recreativo San Roque, en semifinal a Unión de Goya y en la final a Estrada gritando campeón en Bella Vista.

Además de la victoria provincial, los equipos regatenses lograron la clasificación a la Copa Argentina 2026 de la categoría Sub16, la cual se realizará del 13 al 18 de noviembre en Chapadmalal.