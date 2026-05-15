Corrientes: se instalaron 1.040 metros de cañerías y avanzan con 12 obras de bacheo

En las últimas dos semanas cuadrillas municipales intervinieron de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad de Corrientes, con el objetivo de brindar más y mejores servicios a los vecinos. Se tendieron 1.040 metros de cañerías y se concretaron 99 conexiones domiciliarias en dos barrios y se instalaron ocho garitas nuevas.

Se trata de tareas de mantenimiento, mejoramiento y recuperación de infraestructura urbana vinculadas a vialidad, saneamiento, espacios públicos, iluminación y mantenimiento integral.

Las obras coordinadas por la Secretaría de Obras Públicas, se ejecutaron 12 intervenciones de bacheo en los barrios Sur, Independencia y 17 de Agosto, y además se avanza con una intervención de gran magnitud en el barrio Galván, considerada una de las obras viales más importantes actualmente en ejecución en ese sector de la ciudad.

Además se completó el sellado de juntas y fisuras en 540 metros lineales en los barrios Santa Catalina, Nuestra Señora de la Pompeya, Alta Gracia e Hipódromo, con el objetivo de preservar la infraestructura existente y mejorar las condiciones de circulación.

Ampliación y mantenimiento

Con ese objetivo, se tendieron 1.040 metros de cañerías y se concretaron 99 conexiones domiciliarias en los barrios Ciudades Correntinas y Molina Punta. Asimismo, se avanzó con 294 metros de red y 20 conexiones domiciliarias en Fray José de la Quintana y San Roque Oeste. Próximamente se sumarán 226 metros adicionales y 16 conexiones más en San Roque Oeste.

En Santa Catalina y el Parque Industrial avanzan obras de cordón cuneta. Además, están previstos 388 metros de cañería y ocho nuevos sumideros, con el propósito de fortalecer el escurrimiento pluvial y mejorar la infraestructura vial del sector. También se trabaja en la plantación de árboles autóctonos en una nueva plaza próxima a inaugurar.

Municipalidad de Corrientes

En la Costanera General San Martín se realizaron tareas de relleno de tierra en el parterre central para nivelación y se estabilizó un sector afectado por socavamiento en 15 metros lineales.

Por otra parte, se repararon cordones en los barrios Nuestra Señora de la Pompeya, La Rosada y Libertad, y se ejecutaron trabajos de enripiado en 19 calles de los barrios Ciudades Correntinas, Collantes, Esperanza, Fray José de la Quintana, Laguna Brava y Santa Catalina, mejorando la circulación y la accesibilidad.

Continúan las intervenciones integrales en plazas y parques de distintos barrios. En Laguna Brava se realizaron mejoras integrales en rampas, veredas, pintura, garitas de colectivo, colocación de piso de caucho, recambio de bancos y construcción de plataformas.

En la plaza José Hernández del barrio Anahí avanza la remodelación integral, con la construcción y reacondicionamiento de veredas, bancos, iluminación y sectores recreativos.

En el Parque Mitre continúan la colocación de adoquines, rampas y recambio de losetas, junto con trabajos de pintura y mantenimiento general, que incluyen nivelación de terreno, veredas, instalación de piso de caucho, plataformas de juegos y sectores de calistenia.

Además, se realizaron tareas de pintura y mantenimiento en 23 garitas de colectivos y se instalaron ocho nuevas estructuras en distintos puntos de la ciudad.

En este sentido, avanzan los trabajos de mantenimiento y limpieza del canal de descarga de Laguna Soto, en el tramo comprendido entre Canal 5 y la laguna, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y garantizar el correcto funcionamiento del sistema hídrico de la zona.

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En ese marco, también se ejecutan tareas de limpieza de canales a cielo abierto en el Canal 4, dando continuidad a intervenciones previamente realizadas en los barrios Pirayuí y La Olla.

Asimismo, se intervinieron 11 sumideros en diez barrios, entre ellos Juan de Vera, Pío X, Sur, Berón de Astrada, Villa Chiquita, Molina Punta, Villa Ongay, Libertad, Madariaga y San Roque, reforzando la limpieza y optimización del drenaje urbano.

El Municipio también lleva adelante el entubado del canal Santo Domingo, en el barrio Sol de Mayo, e intervenciones vinculadas a hundimientos detectados en el barrio Bañado Norte, sobre calle Gallino. Se trata de obras fundamentales para mejorar el escurrimiento, prevenir anegamientos y fortalecer la infraestructura urbana en sectores sensibles de la ciudad.

Iluminación en las calles

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En paralelo, continúan las tareas de pintura y mantenimiento urbano sobre columnas de iluminación en las avenidas Maipú, Libertad y Santa Catalina, además del remarcado de sendas peatonales en avenida Costanera, Gobernador Ruiz y Artigas.

En simultáneo, se ejecutan mejoras en el espacio verde ubicado en la intersección de avenida Gobernador Ruiz y Gobernador Evaristo López, con nuevas veredas, rampas, basureros y bancos.

Además, continúan las mejoras estructurales en edificios municipales, entre ellos las instalaciones del Sedronar.