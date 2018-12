Plan Costero: mientras avanzan los pasos administrativos esperan por las propuestas

El Plan Costero capitalino, que propone la reutilización de distintos terrenos que anteriormente pertenecían al Gobierno nacional, ubicados sobre el río Paraná, continúa avanzando administrativamente y desde el Plan Belgrano Nacional señalaron que los predios del ex barrio militar, la Unidad Penal N° 1 y el ex Regimiento de Infantería N° 9 son aquellos sitios donde están más adelantados los pasos previos a las intervenciones proyectadas. En tanto, el 20 de diciembre finaliza el plazo para determinar la propuesta de trabajos para la zona ribereña capitalina que se realiza a través de la convocatoria nacional de ideas, organizada por la Federación Argentina de Arquitectos.

A su vez, desde El Plan Belgrano nacional también estimaron que en el primer semestre del próximo año, iniciarán algunas obras complementarias del Plan Costero capitalino, como la apertura de calles y la designación de los futuros espacios públicos nuevos.

El dato: El titular del Plan Belgrano nacional, Carlos Vignolo, señaló que la costanera no será modificada y que se destinará un 60% de los predios recuperados a espacios verdes y públicos.

En una entrevista televisiva el titular del Plan Belgrano nacional, Carlos Vignolo, señaló que actualmente el Plan Costero para la ciudad de Corrientes continúa avanzando según los carriles administrativos correspondientes y que algunos de los terrenos se encuentran más adelantados para ser intervenidos que otros. “Los predios más rápidos para trabajar serán el ex barrio militar y el de Vialidad Nacional que están en etapa administrativa. El ex Regimiento seguirá y se dispusieron los mecanismos para generar los traslados; en tanto para la cárcel se convocó a una licitación y adjudicó la obra para construir una nueva Unidad Penal en el predio de San Cayetano”, expresó el funcionario nacional

“Nos va a quedar más retrasado el predio de Vías Navegables y la zona del puerto porque hay una decisión política tomada que se tocará a partir de la construcción del nuevo Puerto de Corrientes, en la zona de El sombrero”; añadió Vignolo.

Asimismo, el titular del Plan Belgrano señaló que el 20 de diciembre vence el plazo de elección de la propuesta de intervención que fue convocada a nivel nacional. “El Plan Costero está en etapa de inicio, con pasos que fueron dados. Se citó a una convocatoria nacional de ideas a través de la Federación Argentina de Arquitectos, tiene fecha de recepción de la presentación del proyecto el 20 de diciembre; el plan se encuentra en la fase administrativa con llamado a la licitación de los primeros predios”, señaló Vignolo en diálogo televisivo.

Por otra parte Vignolo indicó que en el primer semestre del próximo año iniciarán los primeros trabajos del Plan Costero, que incluyen la apertura de calles y la definición de los espacios que serán destinados para uso público y no para emprendimientos privados.