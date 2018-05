“El aborto es una realidad y estar a favor de la ley no es ir en contra de la vida”

En el Congreso de la Nación continuará hoy el debate público de la despenalización del aborto, y en el recinto las voces correntinas se volverán a hacer escuchar, en esta semana, dado que el jueves participarán referentes locales.

El martes pasado expuso la militante feminista, del Colectivo de Mujeres de Corrientes, Agustina Escalante; y este jueves participará la activista feminista, Belén Martino y la militante de género Sofía Domínguez. En tanto que todavía restan por confirmar la fecha en la que asistirán el doctor Alfredo Revidatti y la obstetra Claudia Fernández quienes brindarán su postura pro-vida.

Por un lado, la periodista y profesora de lengua, Belén Martino adelantó algunas líneas de su exposición ya que dijo a El Litoral: “Voy a hablar de la necesidad de centrar el debate en los hechos concretos, porque la discusión muchas veces parece centrarse en si el aborto está bien o está mal. Propondré en cambio hablar de la realidad: el aborto existe, siempre existió y no se trata de un debate moral, sino sanitario. Además estar a favor de la ley no es estar en contra de la vida”.

La postura será reafirmada con datos estadísticos y periodísticos. “Voy a citar fuentes del diario El Litoral donde un director de hospital mencionó que hay su registros de aborto. En una provincia declarada pro vida sucede esto. Hay que buscar una solución no negar la realidad”, detalló Martino. Asimismo, destacó la necesidad de hacer algunas aclaraciones ya que enunció: “El pañuelo verde pide a gritos por educación sexual, anticonceptivos para no abortar, y como último paso interrupción legal para no morir. La consigna es clara pero hay confusiones entre los que piensan que una vez que se apruebe la ley todas las mujeres querrán abortar, cuando en realidad pedimos un sustento legal para no aceptar la clandestinidad actual del aborto”.

En tanto que, otras de las mujeres correntinas que participarán del tratamiento en plenario de comisiones será la abogada Sofía Domínguez, que resumió: “Voy a centrarme en la situación de Corrientes respecto a los derechos sexuales y reproductivos, el departamento pro vida, la falta de adhesión al protocolo, los casos de niñas madres y la urgente necesidad de la despenalización”.

Las dos referentes de género, de diferentes sectores, preparan el pañuelo verde para asistir a la audiencia del jueves con un mensaje a favor de la despenalización del aborto, dado que sostienen que se trata de un asunto de salud pública e incluso de derechos humanos.

Fechas

Por otra parte, entre los que sostienen banderas a favor de la “vida” (entendida desde el momento de la concepción) se prepara para asistir al Congreso de la Nación, el doctor Alfredo Revidatti y la obstetra Claudia Fernández. Ambos indicaron a este medio que todavía esperan la confirmación de la fecha, pero estiman que podrían asistir esta semana.

Cabe destacar que restan dos semanas de reuniones, ya que se espera que la votación en el recinto sea el miércoles 13 de junio según adelantaron.