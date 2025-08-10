Wanda Nara y L-Gante, juntos otra vez

Este sábado fue el día en que L-Gante y Wanda Nara se reencontraron públicamente tras su aventura europea de hace unas semanas que le valió a la mediática una denuncia de Mauro Icardi por abandono de persona, ya que dejó a sus hijas con sus familiares.

En este caso, la pareja, aunque ellos aseguran ser “solamente amigos con derechos”, feron vistos por La Criti (Nahuel Saa) y Fede Flowers en El Jufré Teatro, en Villa Crespo, done Cladia Valenzuela, la mamá del cantante, representa un papel en El Apagón.

Según los periodistas, la llegada del cantante, que fue con su hija Jamaica, y la mediática fue en el más absoluto de los secretos y ya sobre el inicio de la obra, para evitar a la prensa. “Ella todo tiempo estuvo con la nena en brazos”, contó Flowers, que contó que ambos se retiraron del lugar “en autos separados”.

WANDA NARA PROTAGONIZÓ UNA PUBLICIDAD DE MANÍ TRAS LA POLÉMICA POR EL VIDEO ÍNTIMO DE MAURO ICARDI

¡Wanda Nara lo hizo de nuevo! Después de la viralización del video íntimo de Mauro Icardi, que habría sido grabado años atrás, la empresaria contraatacó con humor, picardía y un nivel de ironía que no pasó desapercibido, y se convirtió en la cara de una provocadora publicidad para una marca de maní, cargada de dobles sentidos y palitos a su ex.

Todo comenzó como una broma en redes, cuando Wanda aseguró —en tono de burla— que pronto haría una publicidad de maní. Pero el chiste se convirtió en realidad, y ahora Wanda compartió en su cuenta de Instagram la flamante campaña que protagonizó para una famosa marca de maní, con un guión cargado de dardos.



“No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego”, se escuchó decir a la conductora en el clip, mientras recorre su cocina y prueba distintos productos a base de maní.

Con un acting impecable y su ya clásica mirada directa a cámara, la rubia redobla la apuesta: “Fanática desde siempre… y ahora oficialmente”, agregó, con picardía. Y el cierre es un guiño directo al escándalo: “Orgullosamente manicera”, remata la publicidad con una sonrisa que lo dice todo.

Ciudad Magazine