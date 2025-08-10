Gran remontada de Traverso en San Juan

La Fórmula 3 Metropolitana cerró su sexta fecha de la temporada con la segunda final del fin de semana que se disputó en San Juan. El esquinense Benjamín Traverso fue uno de los grandes protagonistas de la carrera que la ganó Thiago Falivene. En tanto que el goyano Ignacio Vilas terminó relegado en el autódromo El Villicum.

Falivena cambió “pole” por triunfo con autoridad, manteniendo controlado los intentos de ataques que quiso proponerle Agustín Fulini. El entrerriano, que tomó el lugar de escolta apenas iniciada la competencia, nunca llegó a presentarle batalla firme y debió conformarse con el 2º escalón del podio. Lo mejor se observó en la batalla por el último escalón del podio, donde en los metros finales fue Sebastián Caram quien se aseguró ese lugar, aprovechando una ardua lucha entre Malek El Bacha 4º y Gianfranco Bárbara 5º.

Luego de una jornada negativa del sábado, donde no pudo concluir la primera final, Traverso mostró un gran poder de recuperación. El domingo largó desde la 20º ubicación por un recargo al cambiar el motor. En gran remontada, el esquinense trepó hasta el octavo lugar para sumar puntos importantes en el campeonato.

Por su parte, el goyano Vilas, que fue undécimo en la final del sábado, el domingo finalizó en el puesto 19 en el San Juan Villicum.

Cuando queda una fecha para concluir la etapa regular, los dos pilotos correntinos se mantienen entre los 12 que disputarán la Copa de Oro. Traverso aparece la cuarta ubicación con 217 puntos, mientras que Vilas está noveno con 159. El puntero es Fulini con 264 y el último que estaría ingresando a la definición por el título es Elías Derfler con 141.

El cierre de la etapa regular será en el mítico autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, el 5, 6 y 7 de septiembre.