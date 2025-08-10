Contundente debut de Las Panteras U23 en los Panamericanos Junior

Comenzaron los Juegos Panamericanos Junior en Asunción y Las Panteras U23 debutaron frente a Cuba con un triunfo por 3-0, con parciales de 25-18, 25-21 y 25-23 en el estadio del Comité Olímpico de Paraguay.

El seleccionado argentino de vóley femenino tuvo a la correntina Victoria Cabalero (camiseta Nº 20) en la función de líbero. En tanto que María Victoria Matich fue la máxima anotadora con 16 puntos.

En un muy buen partido, Argentina logró mostrar agresividad en su juego y buenas acciones de recepción y defensa. Los tres sets jugados empezaron con ventaja para el equipo rival, sin embargo, las chicas demostraron su fortaleza y lograron cerrar todos los parciales.

El próximo partido del equipo argentino será este lunes 11 a las 20:30 hs., cuando enfrente a Paraguay por la segunda fecha de la zona A.