RICARDO ALBERTO ROJAS

Por El Litoral

Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 00:00

Falleció el 09/08/2025.  El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Sra. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/328

Falleció el 09/08/2025. El Dr. Gustavo Adolfo Valdés y su esposa Esc. Cristina Garro participan con profundo pesar su fallecimiento, elevan una oración por el eterno descanso de su alma y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. c/328

Falleció el 09/08/2025.  Los Secretarios Privados del Señor Gobernador, Cont. Juan Manuel Villone, Da. Florencia Cazarre, Esc. Cinthia Chamorro, Da. Pamela Nonino y D. Valentín Romero, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. c/328

