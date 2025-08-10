†
RICARDO ALBERTO ROJAS
Q.E.P.D.
Falleció el 09/08/2025. El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Sra. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/328
